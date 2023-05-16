老實男中獎4400萬…遭彩券行老闆娘騙走一半　怒提告「最慘下場出爐」



▲中國一名男子買彩券中獎，老闆竟覬覦獎金而騙人。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

只要牽扯到金錢利益，關係再好的人都可能撕破臉。中國山東省青島市有一名41歲宋姓男子，買彩券中了一等獎，金額是1000萬人民幣（約4400萬新台幣），但因為沒有常識，被老闆騙走494萬人民幣（約2200萬新台幣），後來才發現一半的獎金被侵占，氣得一狀告上法院。

宋男經常買彩券，偶然的機會中了1000萬人民幣，便向熟識的彩券行兌獎，該店是由柳女士經營，得知中獎消息後，告知大獎要分2次領獎，扣除稅務先給340萬人民幣，第2次再領剩下的。當下宋男沒有懷疑，於是領走340萬人民幣的獎金，但中獎的消息不脛而走，導致許多親戚都上門求助。



▲宋男遲遲等不到另一半獎金，才驚覺被騙。（示意圖／翻攝自pixabay）

宋男首先感謝柳女士的幫助，二話不說轉了40萬人民幣，隨後給父親50萬人民幣，並花20多萬人民幣買車，以及2萬多人民幣請客，另外還花50萬人民幣購買房產、100萬人民幣開店鋪，生活瞬間變富裕。

第1筆領的錢很快就花完，但宋男心想還有第2筆400多萬人民幣的獎金，只是等了好久都沒有下文，決定詢問路邊的彩券行，結果老闆不可置信表示：「一等獎都是一次性領取的，哪裡有分次的？」因此他馬上聯繫柳女士，怎料對方改變說話，稱彩券是2個人一起買的，應該要平分。

宋男十分憤怒，雙方協商未果走上法庭，二審判柳女士應該退還494萬人民幣的不當得利，但對方名下沒有可執行的財產，加上他的店舖經營出現問題、孩子重病花費10多萬人民幣，感到相當無奈。根據相關法律，柳女士若一直拒絕支付，將面臨2年以下有期徒刑，到時就不是給錢可以解決的。

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