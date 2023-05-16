快訊／新冠疫情上升33%！變異株XBB成本土主流「又檢出11例大角星」

▲疾病管制署副署長羅一鈞說明最新傳染病疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情升溫！疾病管制署今（16）日公布，上周新冠併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%，另每日平均新增15例死亡，屬於持平；另變異株監測部分，本土個案中XBB已經占54%，已經成為本土主流病毒株，且其中還有11例大角星（XBB.1.16）。

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，世界衛生組織也於5月5日宣布解除國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，不過國內疫情卻出現上升。

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疾病管制署今(16)日公布國內自3/20實施輕症免隔離通報後，近7日(5/10-5/16)每日平均新增154例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/3-5/9)之每日平均新增116例上升；5月起本土併發症累計2,022例，其中1,010例(約50%)未打滿3劑疫苗，703例(約35%)未曾接種任何一劑疫苗。

上周(5/7-5/13)平均每日新增15例死亡，較前一周(4/30-5/6)之每日死亡平均數15例持平；新增死亡個案中，87%具慢性病史、67%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

疾管署指出，上周新增檢出145例Omicron亞型變異株確定病例。其中85例本土個案分別為46例XBB (其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔11例)、34例BA.2.75、3例BA.5、2例BQ.1；另60例境外移入分別為48例XBB ( 其中XBB.1.5佔18例、XBB.1.16佔12例)、10例BA.2.75、1例BA.2、1例BQ.1。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75(54%)，其次為XBB(37%)及BQ.1(5%)，XBB佔比已有穩定增加趨勢，上周已超過BA.2.75，須持續密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約80.5%，以XBB.1.5為多(47.5%)，另XBB.1.9.1(12.4%)、XBB.1.16(8.6%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署亦指出，全國COVID-19疫情近期呈上升趨勢，併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。