徵召前最後一場活動！　侯友宜出席老人共餐：一起做有愛心的人

▲侯友宜出席蘆洲福安宮響應好日子愛心大平台 捐贈3輛社福專車暨老人共餐活動。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨明天將徵召2024總統人選，熱門人選之一的新北市長侯友宜今（16）日在徵召前的最後一場公開行程，是到蘆洲見證福安宮捐贈3輛社福專車予新北市政府社會局。可能因為徵召在即，以往侯前往宮廟，信眾多會高喊「選總統」，但今日聲量較小，福安宮主委李金龍也僅婉轉表示「希望市長做更多事」。侯友宜在致詞時則表示，大家要團結台灣，一起做有愛心的人。

蘆洲福安宮響應新北市好日子愛心大平台，16日上午捐贈3輛社福專車予新北市政府社會局，市值合計245萬元，由侯友宜代表受贈，3輛社福專車的捐贈有助社工偏鄉服務量能的提升。

今日除了辦捐贈活動，福安宮也辦理老人共餐，侯友宜在致詞時表示，新北市有些區域交通不便捷，加深社工服務上的困難，非常感謝福安宮長期從事社會公益、回饋弱勢族群，本次福安宮特別響應新北市好日子愛心大平台，捐贈3輛社福專車，使社工能更順利提供弱勢家庭民生物資及關懷服務。

侯友宜也說，他是台灣小孩，大家在這塊土地上應不分你我、黨派，一起好好做事，「我常常覺得政治把大家搞的面紅耳赤，好累喔！」大家要團結愛台灣這片土你的人，團結在一起，都是有愛心的人。

不過以往侯友宜現身宮廟，信眾多會高喊「選總統」等話語，今日可能因徵召在即，且偏向是公益活動，只有侯友宜剛抵達現場時有部分民眾喊出「選總統！」隨後則沒有其他類似聲音，李金龍也在捐贈儀式最後表示，「謝謝新北市的愛心，期待市長會替大家做更多事」。

侯友宜也在捐贈儀式後到宮廟後方替老人共餐活動餚菜，侯在工作人員的安排下站在控肉盤前，並向旁邊工作人員笑著表示「哇！這是我最愛吃的豬肉」。

社會局表示，新北市好日子愛心大平台，自108年6月開辦至今，獲得民間企業廠商、公益團體及善心人士的支持力量，照顧更多需要關懷的家庭，截至112年3月31日止，合併捐物市值及捐款已高達41億 1,868萬7,654元，3,671萬1,092人次受惠，期待透過此次捐贈能夠拋磚引玉，吸納更多社會愛的力量。



