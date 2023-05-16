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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大勢已去？徵召前夕「挺郭記者會」紛取消　透露不尋常氣氛

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨預計明日於中常會正式徵召2024總統候選人，外界關注到底會是新北市長侯友宜，還是鴻海創辦人郭台銘出線。侯友宜今日受訪時表示，明日將以新北市長身分支持黨籍立委參加選舉，更喊話「我們都會心連心走在一塊，一起面對所有挑戰」。但反觀挺郭台銘陣營，立委陳玉珍原訂中午舉行的「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統記者會」臨時取消，聯電榮譽副董事長宣明智晚間原訂在喜來登請客樓要辦的「挺郭宴3.0」也取消，整體氛圍詭譎、不尋常。

國民黨中央預計在明日召開中常會宣布黨內總統參選人，侯友宜16日受訪時表示，明天有新北市立委提名人參與中常會，所以按照慣例，被提名立委的當地縣市首長都會參加，明天會以新北市長身分支持黨籍立委參加選舉。另被問及藍營未來整合問題，侯友宜也回應，「相信每個人，有共同價值信念，我們都會心連心走在一塊，一起面對所有挑戰。」

相較侯友宜一派輕鬆，郭台銘陣營卻瀰漫著一股不尋常氣氛，挺郭立委陳玉珍原定在今日上午11點舉行「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統記者會」臨時宣布取消，受訪時則面露苦笑、尷尬地說是郭台銘希望不要辦記者會；此外，宣明智原定晚間在喜來登請客樓要辦的「挺郭宴3.0」也取消，不禁讓外界聯想，是否與昨晚國民黨主席朱立倫與郭台銘見面有關。

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