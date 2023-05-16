披薩忘在北捷車廂！「這1事」讓老外找回驚訝大讚：這就是台灣

▲一名印度旅客來台，和好友到好市多買披薩，卻把披薩忘在台北捷運車廂裡。（示意圖／記者姜國輝攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人都說「台灣最美風景是人」，而台灣人的友善也讓外國旅客大讚。台灣亞洲交流基金會（TAEF）訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）即分享一名印度遊客「找回披薩」的故事，讓該名印度人覺得驚奇，大讚台灣超級安全、台灣人超級善良，胡莎娜也說，「這就是台灣，很安全、而且很有愛心。」

胡莎娜近日在個人推特「@sanahashmi1」轉貼一則貼文，並寫下「很棒的故事，台灣超有愛」，原來是一名印度旅客來台旅遊，與友人到好市多大嗑披薩，但因份量太大實在吃不完，只好將披薩打包回飯店。不料，回飯店途中卻將吃剩的披薩「忘在捷運上」，由於當時時間已經很晚，只好隔天再到捷運站尋求站務人員協助。

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隔天他們前往捷運站，並向站務員說明事由，沒想到站務員竟表示，昨日有好心人發現吃剩的披薩，現在披薩已經被送到捷運終點站的冰箱中保存。後來，他們也順利找回披薩，開心得不得了，並發文大讚「台灣非常安全！而且台灣人超棒的」。

胡莎娜表示，這是一個很棒的故事，印度人在台灣捷運上遺失了披薩，隔天竟然還能找回，讓她大讚「這就是台灣，很安全、而且很有愛心。」

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