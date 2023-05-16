紐西蘭這公司「週休4日」！員工上班3天「生產力提高20%」

▲台灣「週休三日」議題持續發酵。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「週休三日」連署人數達門檻，政府必需在6月26日前回應，消息曝光引發熱議。對此，有醫師分享紐西蘭一家金融公司實施「週休4日」效果顯著，生產力提高約20%。

重症醫療醫師黃軒在臉書粉專「 黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 」整理了有關「週休幾日」的科學報導，他提到紐西蘭一間金融服務公司Perpetual Guardian的創辦人創始人安德魯·巴恩斯 （Andrew Barnes）曾於2018年，針對240名員工開始了為期8週「薪資不變但每週只工作三天」的實驗。

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實驗結果出爐後讓大家都超震驚，結果顯示員工每週僅工作3天時，身心狀況都有著大幅改善：1.員工的生產率提高了約 20%」、2.證實提高了員工領導力、興奮度、信心和責任感方面，所有積極的相關分數、3.員工壓力從45%下降到38%、4.工作與生活平衡的得分，從54%增加到78%。

經過這項實驗後，安德魯·巴恩斯也將公司正式改為「週休四日」，並成立「4 Day Week Global」組織，提倡週休4日，盼能在國際中發揮影響力。

台灣「週休三日」議題近日也持續發酵，行政院副院長鄭文燦昨（15）日受訪時回應，表示亞洲目前還沒有任何國家實施這項政策，會據實將世界趨勢向提案公民報告。而據中警報導，勞動部勞動部今（16）日則回應指出，目前國際上沒有任何一個國家是透過法律、強制週休三日；台灣若要立法，牽涉層面廣，恐怕很難周延。

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