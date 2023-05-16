周休三日！一到五「休禮拜幾」最爽　社畜推這天：有幸福感

▲網路論壇掀起討論熱潮：哪一天最適合實施「周休三日」？ （圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，話題掀起各界熱烈討論。對此，就有一名網友好奇發問，若政府未來實施「周休三日」，周一到周五之間，「要休哪一天才是最頂的」？

有一位網友今（16）日在批踢踢八卦板以「欸！周休三日，要星期幾才最頂？」為題發文提到，最近大家都在討論「周休三日」的議題，於是他好奇表示，如果實施周休三日，那麼在星期一、星期二、星期三、星期四、星期五這幾天中，哪一天休假是最好的選擇？

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貼文曝光後，立刻掀起討論！其中，星期一休假獲得了最多網友的贊同。有網友表示「正式讓藍色星期一退休」、「當然是星期一啊，如果休星期三，一般勞工可能休不到，就像學分分四天上課一樣，你會希望是1234或2345一樣」、「一吧，心情最好」、「當然是禮拜一，休三一般勞工應該等於休不了」、「休周一啦，之後會有周二開局，比較快過完，有種幸福感」。

然而，也有部分網友持不同意見，認為休星期三也不賴，「星期三吧，不過政府如果要實施的話，可能會選擇星期五，同時刺激國內旅遊業」、「選星期三，再加上一天就連著假期了」。

針對周休三日議題引發社會討論，行政院副院長鄭文燦昨（15）率先表態，他表示公民聯署政策提案是一個非常好的制度，讓社會創新。目前周休三日的國家，歐洲國家裡面，英國目前在做實驗，他們在測試會不會提高工作的效率，會不會對公司的營運有所影響。

鄭文燦題到，在亞洲是還沒有任何國家有周休三日這方面的政策推廣，未來政府會據實的把全世界發展的趨勢向提案的公民來報告。