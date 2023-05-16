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「周休三日」上班反而更累？　專家：每天工作6小時更有效

▲▼ 筆記型電腦,筆電,上班,電腦,打字,鍵盤。（圖／CFP）

▲台灣近期熱烈討論「周休三日」，國外已有許多實驗。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國「周休三日」大規模實驗結果出爐，大部分雇主表示員工生產力不降反升，但部分企業卻發現窒礙難行，甚至導致員工在上班日的負擔更大。紐卡斯爾大學商學院（Newcastle University Business School）學者馬克斯（Abigail Marks）認為，對於有能力縮短工時的公司而言，「每天工作6小時，可能比每周工作4天更有效。」

BBC報導，非營利組織4 Day Week Global在英國舉辦「周休三日」實驗，計畫從2022年6月開始，一共為期6個月，參與者包括市場行銷公司、金融企業、教育機構甚至炸魚薯條店，成效結果於今年2月出爐，且整體結果相當樂觀。

在近3000名員工中，71%表示倦怠感降低，身體健康與福祉提升。大多數雇主也發現，雖然每周工時縮短，生產力卻增加了，員工能花更多時間陪伴家人、追求個人愛好，並且更好地照顧自己。高達92%雇主願意在計畫結束後繼續嘗試「周休三日」，更有30%確定以後都會這麼做。

▲▼上班。（圖／CFP）

不過，儘管整體結果樂觀，「周休三日」並不適合所有企業或部門。舉例來說，需與客戶溝通的部門可能需要聘用更多員工，對於需要輪班維持營業時間，以及無法遠距上班、必須在現場工作的行業而言，反而會讓工作日負擔更大，甚至需要加班。

對此，也有一些企業提出更彈性的解決方案。北安普頓的創意公司Amplitude實施新政策，員工一周工時減至35小時，並可自由分配在每周的4或5天裡上班。負責人伯恩斯盧索（Jo Burns-Russell）說，「在實驗過後，大家都想用不同方式執行更短的工作周。與其規定休假一天，讓人們選擇最適合自己的工作方式會更好。」

馬克斯（Abigail Marks）也相信，比起固定的4天工作制，這種彈性與縮短工時的模式，能為員工帶來最大益處，因為如果沒有解決加班與工作量太大的問題，「一個大規模的4天工作日，可能加劇原本就已經很繁重的工作量。」

她也指出，儘管並非所有公司都能立即執行「周休三日」，但整體實驗結果是成功的，也表明更多雇主承認傳統的朝九晚五行不通了，「這是後疫情職場的另一項試驗，顯示出人們意識到長工時文化既不健康也不持久。」

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