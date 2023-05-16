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美籍女「來台教英文」遇黑心掮客　被扣居留證、健保卡

一名美國特教老師因聲稱來台灣教英文卻碰上黑心掮客，遭到對方提告。（示意圖／Pixabay）

▲一名美國特教老師因聲稱來台灣教英文卻碰上黑心掮客，遭到對方提告。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

在本國從事特殊教育工作的美國女子Halle，先前指控台灣林姓男子介紹她到台灣補習班教書，卻巧立名目收許多錢，還扣留居留證、健保卡，還檢舉她非法工作，害她面臨遭遣返窘境。認為事實與Halle陳述不符的林男，對Halle、爆料週刊撰稿記者、主管、總編共6人，提告加重誹謗罪，但台北地檢署調查後，認為Halle非憑空杜撰，僅是在陳述其經歷及事實、記者經採訪報導無犯意，對6人處分不起訴。

《鏡週刊》去年9月在「補教掮客黑心錄」系列報導，稱在美國任教月薪15萬新台幣的Halle，多年前來台短暫遊學時愛上台灣與認識林姓男子（Gary），林男在Halle結婚生子後得知她有意在台工作生活，便介紹她到頗具規模的新北市某補習班教英文。Halle透過網路與該補習班負責人完成聘僱契約後，於2021年2月取得工作簽證來台，卻碰上新冠疫情，Halle聲稱，林男疫情期間幫忙安排住宿、勞健保，卻巧立名目收取12萬元，她事後才知道其居所是林男的分租套房。

且Halle到補習班報到後，負責人卻稱疫情沒工作機會，連底薪都不願意出，導致Halle只能透過在台美籍友人協助下，找到某國小的臨時代課工作，校方還因為她表現良好，有意正式聘僱。但Halle告訴林男此事後，卻遭對方斥責並恫嚇她已經跟補習班簽約，不能去其他地方工作，並尾隨她到該校與校方理論。Halle表示，自己居留證、健保卡都被林男扣住，對方還恐嚇她政府監控她的一舉一動，直到向相關單位申訴，才取回證件並工作，卻又被林男檢舉非法工作，面臨遭遣返窘境。

林男見報導後認為報導內容與事實不符，對Halle及《鏡週刊》等6人提告加重誹謗，而Halle到案後，稱爆料內容都是親身經歷與事實，檢察官勘驗雙方的Line對話紀錄、相關證人後採信Halle說法，另外撰稿記者因依據採訪調查報導，認定6人無妨害名譽犯意，全數處分不起訴。

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