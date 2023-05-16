侯、郭徵召誰？　李艷秋觀察5現象斷言「局勢已明朗」

▲國民黨會徵召侯友宜或郭台銘，備受外界關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨預計這周三（5月17日）公布總統徵召人選，會由新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘出線，備受外界關注。對此，媒體人李艷秋15日也在臉書分析，從五個現象可以觀察出局勢已明朗，就是由侯友宜出線了。

「郭台銘、侯友宜，國民黨徵召誰？」李艷秋表示，雖然訊息多又雜，但是觀察幾個現象就明朗了。她指出，第一，有國民黨中常委提案，要求黨主席朱立倫在5月17日的中常會上徵召郭台銘，如果徵召侯友宜，中常委會有不同意見，也就是不會同意的意思。

李艷秋分析，這個動作只能證明郭台銘目前處於劣勢，因為通常具有優勢的人，不需要用威脅的方式達到目的，中常委如果公然為了郭台銘在黨內搞分裂，破壞國民黨高掛口中的「團結」，自己在藍軍裡也很難被認同。

第二，李艷秋提到，郭台銘宴請藍營立委、中常委、議員，會後也都有消息散布，說中常委三分之二挺郭，大部分立委也都挺郭，但被宴請的人不但不願曝光，也沒有人理直氣壯出來相挺，擺明了以黨中央是從，但跟郭董有連結也有現實的需要。

第三，李艷秋指出，高雄市黨部主委羅世雄，聯絡立委參選,人和議員跟郭台銘喝咖啡，結果卻突然請辭，理由是不讓長官為難，他上任才三個月，想必挺侯力量反彈強烈。第四，她強調，藍營突然提出耐「耐打度」，意思是候選人要經得起檢驗，不要有黑資料未爆彈，侯友宜經過兩次選舉，能挖的都差不多了，而郭台銘是素人，從私生活到企業經營以及和對岸的關係，都沒有經過真正的檢驗，現在提出耐打度，意思再明白不過。

第五，李艷秋認為，如果一個非常態民調機構，主事者又偏綠，卻搞個民調大力「提拔」某人，都應該合理懷疑這是帶風向，因為某人是綠營比較期待的對手。

針對整體大選的局勢，李艷秋也提出她的觀察，第一，民眾黨主席柯文哲一定選，勝算不高，但黨主席有小雞要帶，就算自己選不上，立委能多幾席，黨就能繼續玩，有參選才有聲量，才有獻金；第二，已經宣布參選的柯文哲、賴清德、郭台銘，民調數字都已到天花板，要等侯友宜確定被徵召，戰局才真正開始。

第三，李艷秋打趣提到，「不管國民黨徵召誰，藍營支持者都應該感謝郭董和朱立倫，因為他們，國民黨初選才能佔到這麼多版面和討論，您說是吧？」