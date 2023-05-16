　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生

▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

▲武漢一名女子終日遭受墓園廣告「轟炸」，不得不求助身心科。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中國武漢一名李姓女子去年6月起，只要一打開手機，就會被無數的墓園廣告「轟炸」，讓她覺得晦氣、不吉利，9個月下來不僅被診出重度抑鬱和焦慮，連80多歲母親得知此事後也陷入陰霾，短短12天就去世。事後，她崩潰向多家公司投訴，怎料工作人員竟發誓「我們不做這種廣告的」，讓她感到疑惑和詭異。

現年50多歲的李女向《瀟湘晨報》投訴，稱去年6月手機突然跳出一條墓地廣告，「我當時沒有想太多，只是覺得不吉利，就用手直接劃走了，結果馬上又有推薦家族墓地」。自此，她的生活陷入無止盡的惡夢，只要一打開手機，就會不間斷地收到墓地廣告的推播，「24小時都有，哪怕是凌晨3點、4點打開也有。」

▼女子時常收到墓園廣告推播。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲▼女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

「太晦氣了，太不吉利了，簡直就是送墓到家」李女投訴，一連幾個月的墓地廣告轟炸，讓她陷入恐懼，「我會想很多，晚上在家睡覺，通宵不敢關燈。每次回到家第一件事就是查看櫃子，哪怕在路上看到一輛車，都能立刻想到墳墓。」

李女不堪其擾，決定將收到的墓地廣告通通截圖公證，作為以後法律程序的證據，不料母親也受影響，直到去世前都在為此擔心，「中國人講究生死忌諱，我母親80多歲了，老太太平時身體硬朗，天天打麻將，看到我打印下來的截圖崩潰了，覺得是個不好的兆頭。2022年10月15日看到的，精神狀態一下子就不好了，10月27日就去世了。」

李女精神狀況一天不如一天，最後在朋友建議下來到杭州，在當地醫院接受心理治療，被診斷出重度抑鬱和焦慮。起初，她以為是網路公司的工作人員操作失誤，錯誤給她投送了廣告，所以她在今年2月主動聯繫了多家網路公司，但得到的回覆都是「沒有」。

為此，李女特地前往其中一個頻繁跳出的「仙鶴湖墓地」討要說法，不料工作人員當場發誓「我們是公益性質的墓地，不允許做這種廣告，只能做搜索廣告，用戶在網站搜尋公墓後，平台才會推薦。」

李女說，自從她向多家公司諮詢後，墓地廣告突然也都消失了。現在的她，仍然在接受著心理治療，但那些廣告到底是怎麼來的？已經成了她心裡的一個疙瘩。

對此，「仙鶴湖墓地」自然生態人文紀念園有限公司回應，李女士4月曾來諮詢，講過自己的困惑，當時園區展示了廣告推廣協議，也進行了內部檢查，證明雖然在一些平台上有投放廣告，但投放的關鍵詞的智能配對，「我們公司和李女士都是受害方，第三方在未經我們允許的前提下投放這種廣告，胡亂發布訊息，損害了李女士的權益，也影響了我們公司的聲譽。」

事後，仙鶴湖墓地公司已向網路平台申訴，強調會全力協助李女解決問題。另一家「永福陵園」則回應，沒有進行過李女所稱的彈窗廣告，也沒有接到過這類投訴，只做過搜尋廣告，除非用戶主動搜尋，否則網站不會進行推薦，「不排除是第三方中介平台或者公司購買的推薦廣告或者彈窗廣告。」

▼「永福陵園」回應，沒做過彈窗廣告，不排除是第三方中介平台購買廣告。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲▼女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
郭台銘「十指緊扣」韓國瑜照爆假的　郭辦緊急回應
月經有2情況恐是癌！　醫點名：9成患者都有過
周休三日提案通過！他嘆：在意休閒就去送餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生

網紅武僧遭3黑衣人偷襲「頭縫20針」　懷疑少林寺不講武德下戰帖

32歲女「相親開4條件」被罵到哭　她委屈：可以不愛請別傷害

「挖呀挖老師」洗腦神曲再＋1！1分半療癒片曝光

防盜窗突鬆脫掉下…2名幼童「秒從5樓摔出」趴地雙亡！家屬哭斷腸

中菲6／2起相互實施關稅減讓　RCEP15個會員國均完成生效程序

G7擬提中國經濟脅迫　陸外交部：這頂帽子「美國戴最合適」

陸將發行「520」紀念幣　「比翼雙飛」心形金銀幣套組引關注

男童住酒店誤食「用過保險套」！母憂染愛滋嚇哭：嘴巴剛動手術

小米武漢總部大砍35歲以上員工9成　公司闢謠：已取證

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

抓包同事出軌自己也外遇　分局長遭「記2小過拔官」

烤魷魚老闆中1億頭獎　嗨翻拿塑膠椅砸自己攤

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

毒販拒檢遭警開槍喪命　親姊悲：不敢讓媽知道

女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生

網紅武僧遭3黑衣人偷襲「頭縫20針」　懷疑少林寺不講武德下戰帖

32歲女「相親開4條件」被罵到哭　她委屈：可以不愛請別傷害

「挖呀挖老師」洗腦神曲再＋1！1分半療癒片曝光

防盜窗突鬆脫掉下…2名幼童「秒從5樓摔出」趴地雙亡！家屬哭斷腸

中菲6／2起相互實施關稅減讓　RCEP15個會員國均完成生效程序

G7擬提中國經濟脅迫　陸外交部：這頂帽子「美國戴最合適」

陸將發行「520」紀念幣　「比翼雙飛」心形金銀幣套組引關注

男童住酒店誤食「用過保險套」！母憂染愛滋嚇哭：嘴巴剛動手術

小米武漢總部大砍35歲以上員工9成　公司闢謠：已取證

女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生

他試吃好市多炒飯秒入坑！會員一看笑揭「靈魂」：應該帶她回家

女遭當街打破頭擄上車　怒控「殺人未遂」前男友3萬交保

網紅武僧遭3黑衣人偷襲「頭縫20針」　懷疑少林寺不講武德下戰帖

台灣人立陶宛街訪「了解台灣」嗎　正妹秒答：珍珠奶茶

台東路旁驚見「半裸蹲姿20歲女」2人先後報警　在地人衝現場傻眼

安妮亞喜歡這個！《間諜家家酒》聯名花生咖啡、多造型還有安妮亞驚嚇表情

西門町肯德基舊址動工了！在地人曝「新進駐店家」：主打盲盒公仔

烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰「首度反擊成功」　俄軍2名指揮官陣亡

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

迷路大鴕鳥路上狂奔　交通打結路人嚇傻！

大陸熱門新聞

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

挖呀挖老師神曲再＋1！2天破30萬按讚

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍 電動車成擴大銷量關鍵

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

網紅武僧遭黑衣人偷襲　轟少林寺不講武德

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

1個月去4次吃到飽　她狂點「偷打包」下場慘

G7擬提中國經濟脅迫　陸外交部：這頂帽子美國戴最合適

慈禧遭劈棺揚屍！扒的「只剩內褲」

夜市老闆「中1.14億頭獎」嗨翻：我的媽啊

防盜窗突鬆脫掉下…2名幼童秒從5樓摔出趴地雙亡

更多熱門

相關新聞

印象深刻的「洗腦廣告」是什麼？

印象深刻的「洗腦廣告」是什麼？

不管是看卡通、連續劇或是轉到新聞台，觀看一陣子後，總會連續播幾個廣告。就有網友拋出話題，好奇大家印象最深的廣告是什麼？貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感冒用斯斯」、「全國電子揪感心」、「Qoo有種果汁真好喝」。

展雲吸金182億　2律師「掛保證」遭訴

展雲吸金182億　2律師「掛保證」遭訴

男載神祕女乘客到墓地　回頭竟空無一人

男載神祕女乘客到墓地　回頭竟空無一人

違法刊登不動產招租廣告挨罰　重機拍賣抵償

違法刊登不動產招租廣告挨罰　重機拍賣抵償

台東亂掛廣告改善率提升62%

台東亂掛廣告改善率提升62%

關鍵字：

墓地墓園廣告

讀者迴響

熱門新聞

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

白雲躺著也中槍：還是得發聲！　寬心回應楊繡惠

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

陳冠霖驚傳車禍！「對方完全沒煞車」車尾遭衝撞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

真的能接受周休三日？網曝4隱憂：肯定受不了

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面