女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生

▲武漢一名女子終日遭受墓園廣告「轟炸」，不得不求助身心科。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中國武漢一名李姓女子去年6月起，只要一打開手機，就會被無數的墓園廣告「轟炸」，讓她覺得晦氣、不吉利，9個月下來不僅被診出重度抑鬱和焦慮，連80多歲母親得知此事後也陷入陰霾，短短12天就去世。事後，她崩潰向多家公司投訴，怎料工作人員竟發誓「我們不做這種廣告的」，讓她感到疑惑和詭異。

現年50多歲的李女向《瀟湘晨報》投訴，稱去年6月手機突然跳出一條墓地廣告，「我當時沒有想太多，只是覺得不吉利，就用手直接劃走了，結果馬上又有推薦家族墓地」。自此，她的生活陷入無止盡的惡夢，只要一打開手機，就會不間斷地收到墓地廣告的推播，「24小時都有，哪怕是凌晨3點、4點打開也有。」

▼女子時常收到墓園廣告推播。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

「太晦氣了，太不吉利了，簡直就是送墓到家」李女投訴，一連幾個月的墓地廣告轟炸，讓她陷入恐懼，「我會想很多，晚上在家睡覺，通宵不敢關燈。每次回到家第一件事就是查看櫃子，哪怕在路上看到一輛車，都能立刻想到墳墓。」

李女不堪其擾，決定將收到的墓地廣告通通截圖公證，作為以後法律程序的證據，不料母親也受影響，直到去世前都在為此擔心，「中國人講究生死忌諱，我母親80多歲了，老太太平時身體硬朗，天天打麻將，看到我打印下來的截圖崩潰了，覺得是個不好的兆頭。2022年10月15日看到的，精神狀態一下子就不好了，10月27日就去世了。」

李女精神狀況一天不如一天，最後在朋友建議下來到杭州，在當地醫院接受心理治療，被診斷出重度抑鬱和焦慮。起初，她以為是網路公司的工作人員操作失誤，錯誤給她投送了廣告，所以她在今年2月主動聯繫了多家網路公司，但得到的回覆都是「沒有」。

為此，李女特地前往其中一個頻繁跳出的「仙鶴湖墓地」討要說法，不料工作人員當場發誓「我們是公益性質的墓地，不允許做這種廣告，只能做搜索廣告，用戶在網站搜尋公墓後，平台才會推薦。」

李女說，自從她向多家公司諮詢後，墓地廣告突然也都消失了。現在的她，仍然在接受著心理治療，但那些廣告到底是怎麼來的？已經成了她心裡的一個疙瘩。

對此，「仙鶴湖墓地」自然生態人文紀念園有限公司回應，李女士4月曾來諮詢，講過自己的困惑，當時園區展示了廣告推廣協議，也進行了內部檢查，證明雖然在一些平台上有投放廣告，但投放的關鍵詞的智能配對，「我們公司和李女士都是受害方，第三方在未經我們允許的前提下投放這種廣告，胡亂發布訊息，損害了李女士的權益，也影響了我們公司的聲譽。」

事後，仙鶴湖墓地公司已向網路平台申訴，強調會全力協助李女解決問題。另一家「永福陵園」則回應，沒有進行過李女所稱的彈窗廣告，也沒有接到過這類投訴，只做過搜尋廣告，除非用戶主動搜尋，否則網站不會進行推薦，「不排除是第三方中介平台或者公司購買的推薦廣告或者彈窗廣告。」

▼「永福陵園」回應，沒做過彈窗廣告，不排除是第三方中介平台購買廣告。（圖／翻攝自瀟湘晨報）