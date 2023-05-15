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海軍首艘新一代兩棲「玉山艦」　擬在6月成軍

▲▼蔡英文出席「海軍新型兩棲船塢運輸艦」玉山艦下水典禮。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文出席玉山艦下水典禮。（圖／資料照）

文／中央社

玉山艦為海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦，承平進行外離島運補及人道救援，戰時編成兩棲特遣部隊執行作戰。知情人士今天表示，自去年交艦後，海軍近期已完備成軍訓練，預計6月成軍、正式投入戰備序列。

玉山艦（LPD-1401）民國110年4月下水、111年10月交艦，承平時期主要任務擔負南海、外島運輸主力，並作為野戰醫院及人道救援；戰時則編成兩棲特遣部隊執行兩棲作戰，進行增援、應援及外離島歸復作戰。

更重要的是，玉山軍艦更展現國軍不對稱機動戰力。海軍今年1月曾對外展示，透過LCU登陸艇將雄風二型飛彈發射車裝載玉山艦艙內，並機動部署於岸際。

▲▼AAV7兩棲突擊車自力機動駛入玉山艦，並由車輛轉盤調至定位。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼玉山艦開箱。（圖／記者蘇晏男攝）

▲玉山艦開箱。（資料照／記者蘇晏男攝）

由於海軍過去的兩棲船塢運輸艦都接受美軍退役的運輸艦，不僅維修、油耗上屬高成本，更有消失性商源問題；而台灣能夠自製大型運輸艦及預計9月底下水的潛艦原型艦，顯示已具備一定造船能量。

知情人士上午告訴中央社記者，玉山艦目前已完成成軍訓練，預計6月中旬成軍並舉行典禮；至於成軍訓練項目，概略包括透過LCM、LCU機械登陸艇運送包括飛彈車等重型機具與物資，以及艦上相關配備的操作與熟悉等。

玉山艦長153公尺、寬23公尺，滿載排水量1萬600公噸、吃水5.8公尺、最大速率超過20節，外觀具匿蹤構型，也擁完整電磁脈衝防護性能，雖然是輔助艦艇，但仍可掛載最多32枚國造「海劍二」防空飛彈、2門方陣快砲、1座MK-75艦砲，並停放2架直升機，能在外海獨立執行任務。

台船董事長鄭文隆曾提及，玉山艦配置台船多年來研發的智慧型調水系統（IntAShipCond），由整合監控平台利用程式自動操作閥控系統，調整各艙壓載水量，取代以往由人工監控並操作的作業模式，能提升艦艇的機動性、靈活性，也導入全壽期管理系統（PLM，Product Life-cycle Management），以利達成國艦國造「修造合一」目的。

▲▼玉山艦開箱。（圖／記者蘇晏男攝）

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