縮時曝光！萬噸級玉山艦如「一塊塊積木堆疊」　國艦國造新里程碑

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文13日南下高雄，主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮，她致詞時表示，該艦是海軍第一艘兩棲運輸艦，是國艦國造另一個里程碑，命名為「玉山艦」代表傳承，也象徵海軍不怕挑戰的精神。此外，海軍也公布3分鐘縮時影像，紀錄從無到排水量萬噸級規模的造艦歷程。

建造玉山艦分為設計、開工、安龍、下水與交艦等5大階段，3分鐘的影像主要紀錄第二至第四階段。自2019年5月6日，由時任海軍司令黃蜀光主持開工典禮後，逾1年時間進行履約督導、發電機廠試、船段檢驗；安龍典禮則在2020年6月9日舉行，接著是船段組合，先後進行主機吊裝、發電機吊裝、減速機吊裝，畫面宛如積木堆疊，一塊塊組裝成排水量萬噸級的兩棲運輸艦；最後在完成桅塔校中作業後，於2021年3月18日舉辦豎桅典禮，昨天則是下水典禮。

海軍司令部指出，「新型兩棲船塢運輸艦」是依據作戰需求所設計建造的新型兩棲作戰艦艇，可執行兩棲作戰、人員運輸、物資運補、災害防救及人道救援等任務；而玉山艦具備防空及防衛武器，甲板可停放2架直升機，未來將成為馳援、收復東沙島及南沙太平島的重要戰力。

玉山艦舷號為「1401」，其排水量部分有1萬噸，艦身長度為153公尺、續航力達到7000浬；艦上武器配備有艦射型「海劍二」防空飛彈系統，以及76快砲、方陣快砲及小口徑火砲；另在艦上可搭載的各式載具，包含LCU、LCM等兩棲登陸艇，AAV7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車機。

海軍快速人員運輸艦過去以單字「山」名命名。 如：天山、玉山、壽山等，具有紀念性的艦名會重複使用。「玉山艦」曾為1965年海軍131艦隊的快速運輸艦（PF-32）的艦名；而共軍也有舷號944的玉山號登陸艦。

▼蔡英文13日出席「海軍新型兩棲船塢運輸艦」玉山艦下水典禮。（圖／翻攝自蔡英文臉書）