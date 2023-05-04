人人都能用！微軟全面開放AI搜尋引擎　Bing加持GPT-4更實用

▲ 微軟全面開放 AI 搜尋引擎。（圖／翻攝自微軟）

記者樓菀玲／綜合報導

微軟稱自家搜尋引擎將有新進化，三個月前，微軟將 AI 導入搜尋引擎 Microsoft Bing 和 Edge 瀏覽器，但這項功能在開放之初並沒有全面開放，如今微軟全面開放大眾使用，讓所有人都能體驗到搜尋引擎結合 AI 的方便性與強大功能。

據悉 Bing 將會搭載 OpenAI 的 GPT-4 等大型語言模型，使人們的網路搜尋變得更加高效率，微軟的目標是解決傳統搜尋中近半數搜尋無法找到答案的問題，而全新必應提供了最新、可引用且具有對話性的結果。

微軟聲稱在過去短短 90 天裡，全球使用者已經在 Bing 進行了五億次聊天互動，每日活躍使用者超過 1 億，應用程式的每日安裝量更是增長了 4 倍，時至今日微軟正式宣布，將進一步拓展導入 AI 的 Bing 和Edge瀏覽器，顛覆網路搜尋體驗。

全新 Bing 將新增以下功能：

全面公開體驗版本，取消試用等候名單，讓更多人享受到 Bing 的便利。

提供豐富的圖像/影片結果，未來將支援多模態交互

將 Edge 瀏覽器的單次聊天/搜尋升級為多次會話體驗，提供聊天記錄和持久聊天功能

開放平台，讓開發者和第三方基於 Bing 開發各種應用，協助使用者完成查詢和任務

值得一提的是，微軟正在積極開發自家 ARM 晶片，以挑戰蘋果 M 系列晶片的市場地位，從相關職缺徵才結果表明，微軟正為其 Silicon 團隊招募多名工程師，與即將推出的 Windows 12 操作系統相結合，未來將大幅提升性能和效率。