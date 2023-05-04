　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

人人都能用！微軟全面開放AI搜尋引擎　Bing加持GPT-4更實用

▲▼人人都能用！微軟全面開放AI搜尋引擎　Bing加持GPT-4更實用。（圖／翻攝自微軟）

▲ 微軟全面開放 AI 搜尋引擎。（圖／翻攝自微軟）

記者樓菀玲／綜合報導

微軟稱自家搜尋引擎將有新進化，三個月前，微軟將 AI 導入搜尋引擎 Microsoft Bing 和 Edge 瀏覽器，但這項功能在開放之初並沒有全面開放，如今微軟全面開放大眾使用，讓所有人都能體驗到搜尋引擎結合 AI 的方便性與強大功能。

據悉 Bing 將會搭載 OpenAI 的 GPT-4 等大型語言模型，使人們的網路搜尋變得更加高效率，微軟的目標是解決傳統搜尋中近半數搜尋無法找到答案的問題，而全新必應提供了最新、可引用且具有對話性的結果。

微軟聲稱在過去短短 90 天裡，全球使用者已經在 Bing 進行了五億次聊天互動，每日活躍使用者超過 1 億，應用程式的每日安裝量更是增長了 4 倍，時至今日微軟正式宣布，將進一步拓展導入 AI 的 Bing 和Edge瀏覽器，顛覆網路搜尋體驗。

全新 Bing 將新增以下功能：

全面公開體驗版本，取消試用等候名單，讓更多人享受到 Bing 的便利。
提供豐富的圖像/影片結果，未來將支援多模態交互
將 Edge 瀏覽器的單次聊天/搜尋升級為多次會話體驗，提供聊天記錄和持久聊天功能
開放平台，讓開發者和第三方基於 Bing 開發各種應用，協助使用者完成查詢和任務

值得一提的是，微軟正在積極開發自家 ARM 晶片，以挑戰蘋果 M 系列晶片的市場地位，從相關職缺徵才結果表明，微軟正為其 Silicon 團隊招募多名工程師，與即將推出的 Windows 12 操作系統相結合，未來將大幅提升性能和效率。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／花蓮卓溪23:38發生規模5.1「極淺層地震」　最大震
丟丟妹突開直播「吸3萬粉」！　開箱新公司：充滿少女心
王思佳被疑「拿假包」回應了　爆料網友再發文
月經爆血崩21天！她「一天換4條褲」　痛到吐只能打嗎啡

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

人人都能用！微軟全面開放AI搜尋引擎　Bing加持GPT-4更實用

Google開發者大會將登場　爆料：5大新品面世

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

iOS 17有哪些新功能？外媒盤點8項可能更新

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

im.B詐25億！負責人移送　家中搜出成堆精品、名酒

人人都能用！微軟全面開放AI搜尋引擎　Bing加持GPT-4更實用

Google開發者大會將登場　爆料：5大新品面世

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

iOS 17有哪些新功能？外媒盤點8項可能更新

李浚赫為《犯罪都市3》「增肥19公斤」！　健康亮紅燈曝：肝指數變高

俄軍報復空襲敖得薩　無人機尾翼寫「為了克里姆林宮」

小S眼睛受傷：都這樣就發一下瘋！　「惡搞成動漫人物」網全笑翻

選角指導許時豪「自肥」演男主角　爆瘦十公斤穿內褲到頂樓曬黑

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

相關新聞

微軟遊戲發表會6/12凌晨登場

微軟遊戲發表會6/12凌晨登場

微軟（Microsoft）在今日預告了自家發表會的日期，接下來將在 6 月 14 日凌晨 01:00 之時，舉行 Xbox 遊戲發表會和 Starfield Direct 直播節目，揭露未來將會亮相的重點遊戲和相關新作，讓玩家先睹為快。

微軟徵才SoC架構師打造ARM處理器

微軟徵才SoC架構師打造ARM處理器

開發者把小畫家當橫向卷軸遊戲

開發者把小畫家當橫向卷軸遊戲

《上古卷軸5》玩家靠AI讓NPC更像人

《上古卷軸5》玩家靠AI讓NPC更像人

微軟買動視暴雪交易案陷困境

微軟買動視暴雪交易案陷困境

關鍵字：

微軟MicroSoftEdgeChat GPTAI人工智慧

讀者迴響

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面