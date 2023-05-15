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不必出國就能感受馬來風情！「金爸爸」進駐LaLaport台中店

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲馬來西亞風味餐廳「金爸爸」菜色多元。（圖／欣葉國際餐飲提供）

記者白珈陽／台中報導

知名馬來西亞風味餐飲品牌「PappaRich金爸爸」將於16日進駐LaLaport台中北館五樓，此次LaLaport台中店以「時尚茶室」風格嶄新亮相，餐點上除延續馬來西亞代表美食「椰漿飯」、美國赫芬頓郵報（The Huffington Post）評選為一生必嘗世界十大美食之一的「咖哩叻沙」等美食之外，也特別推出多款大馬當地象徵族群融合的特色料理及台灣金爸爸才有的獨家新品，讓台中民眾不必出國也能感受到濃濃的馬來風情。

「金爸爸」在台灣歷經8年深耕經營，先後於台北、台中開出6家分店（含LaLaport台中店）。看好台中美食蓬勃發展、都會型商圈消費潛力無窮，且地緣位置吸納了南來北往的商務或旅客，金爸爸早與台中民眾建立濃厚的美食連結，5年前即與三井不動產集團合作於「MITSUI OUTLET PARK台中港」成立第一家分店。

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「金爸爸」地道的馬來西亞料理，是源自欣葉國際餐飲對風味堅持的理念，每款料理都是以金爸爸多達數十種香辛料、大馬醬料調製的秘傳食譜原汁原味呈現，而這次「金爸爸LaLaport台中店」不僅有經典的菜式，更搶先推出多道馬來西亞、華人、娘惹、印度，象徵大馬多元族群的融合料理及台灣金爸爸才有的獨家限定菜色如：「大馬拼盤」、「軟殼蟹羅惹生果沙拉」、「馬來仁當排骨」、「娘惹咖哩魚」、「檳城華人蘿蔔糕」、「斑蘭脆皮椰絲捲」等等。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▼馬來西亞風味餐廳「金爸爸」將於16日進駐LaLaport台中館。（圖／欣葉國際餐飲提供）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

其中以參峇醬、班蘭為主味的「大馬拼盤」中有被譽為國菜的「班蘭仁當雞」及大馬國民最愛的「參峇醬鳥蛋」，還有以時令水果、鮮蔬、豆薯、酥脆軟殼蟹製作的「軟殼蟹羅惹生果沙拉」，以及淋上峇拉煎、辣椒、魚露、青檸、花生多種香料調製成的「羅惹花生辣醬」，爽脆口感帶上酸辣及海味，都是即將初夏的開胃首選！另外，以台灣豬小排入菜的「馬來仁當排骨」則是台灣金爸爸才吃得到的獨家菜色。

金爸爸同時規劃開幕日、開幕週歡聚活動，16日（週二）開幕日當天同桌消費滿1200元即招待「海南雞1/4」一份，50份送完為止；加入欣葉 Line好友後綁定註冊成會員，亦可於17日至31日開幕週期間來店消費，只要滿800元就可領取限量電子刮刮卡乙張，最大獎有機會能獲得「金爸爸LaLaport台中店」千元餐費抵用券。

 

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