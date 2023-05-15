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快訊／澤倫斯基宣布訪英國　將與首相蘇納克會晤

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基透過推特宣布，將於15日到訪英國首都倫敦，並與首相蘇納克（Rishi Sunak）舉行會談。

澤倫斯基最新發布的貼文指出，「今天是倫敦，英國是擴大我們的地面與空中能力方面的領導者，今日，這種合作將會持續下去，我將見我的朋友蘇納克，我們會以面對面及代表團形式進行實質協商。」

澤倫斯基近日到訪歐洲多國尋求更多援助，已於周末期間走訪義大利、德國及法國。他上一次出訪英國是在2月，當時與蘇納克、英國國王見面。

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