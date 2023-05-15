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瓦格納首腦爆想通敵？　「出賣俄陣地情資」換取烏軍撤離巴赫姆特

▲▼俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲瓦格納集團首腦普里格津。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

《華盛頓郵報》14日引述美國外洩機密文件報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）1月曾向烏克蘭提出「交換條件」，有意出賣俄軍陣地位置的情報，並承諾在烏克蘭進攻時不會介入，藉此換取烏軍撤離巴赫姆特（Bakhmut）前線。

機密文件並未說明普里格津有意洩露哪支俄軍部隊的位置，但由於烏克蘭官員懷疑其目的，因此拒絕這項提議。不過，另外2名官員匿名證實，瓦格納首腦多次與烏克蘭情報官員對話，還不只一次提出這個建議。

《華盛頓郵報》報導內容來自五角大廈4月發生的大規模洩密案，美國官員同樣對普里格津的意圖抱持懷疑態度，不過近幾周確實有多名俄羅斯高階指揮官在巴赫姆特附近被殺害。

▲▼ 烏克蘭部隊成員在巴赫姆特附近地區開火。（圖／路透）

▲烏克蘭部隊成員在巴赫姆特附近地區開火。（圖／路透）

普里格津是普丁親密盟友，但自從侵烏戰爭以來，與克里姆林宮之間的矛盾愈發劇烈，甚至多次公開發表批評。「瓦格納傭兵團」在巴赫姆特前線擔任進攻急先鋒，卻長期無法獲得迫切需要的彈藥。普里格津曾公開威脅，如果還是拿不到補給，就要撤離當地，但後來又表示，已經獲俄軍「承諾」提供更多彈藥。

不過，關於普里格津有意出賣情報一事，白宮、五角大廈、烏克蘭國防部、俄羅斯聯邦政府目前皆未回應。

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