郭台銘無力回天？　邱毅：侯陣營已備好大型慶功宴

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨預計在17日拍板2024總統人選，鴻海創辦人郭台銘積極爭取提名，日前更與前高雄市長韓國瑜碰面。不過，前立委邱毅直言，郭台銘這些大動作無力回天，新北市長侯友宜陣營在週三晚上都已準備好大型慶功宴。

邱毅說，郭台銘上個週末先是密會民眾黨主席柯文哲，又於金門發表「兩岸和平宣言」，最後到雲林與韓國瑜會見，兩人十指緊扣的照片也曝光。

邱毅指出，這個會面很關鍵，首先是韓國瑜同意公布兩人合照，等於公開表明支持郭台銘，二是兩人會面是由張榮味牽頭陪同，張榮味是雲林的龍頭老大，他是老縣長，妹妹是現任縣長，女兒是前立委，他幾乎可與雲林藍營畫上等號，三是國民黨主席朱立倫曾試圖阻止郭韓見面，但失敗。兩人會面後，朱立倫退而求其次，要求別公開會面消息，又失敗。最後，朱立倫再要求不可公開兩人親密合照，結果還是失敗。

不過，邱毅說，朱立倫早已吃了秤砣鐵了心，要提名侯友宜，而侯友宜陣營也都已準備好大型慶功宴。所以，郭台銘無力回天，真正值得關注的是，郭台銘的下一步。

國民黨總統人選將拍板，外傳朱立倫、侯友宜、郭台銘將在近日展開協調，14日3方都出席慈濟浴佛大典，但當被問到徵召一事，都快步進入會場；就連原訂要接受媒體聯訪的朱立倫，都臨時取消聯訪，當媒體追上前堵訪時，朱雙手合十喃喃說道「阿彌陀佛」，接著快閃離開。