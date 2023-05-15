郭台銘奮力一搏有用？　他斷言：朱立倫早已「吃了秤砣鐵了心」

▲郭台銘為爭取國民黨總統提名動作頻頻。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨2024總統提名，不但密會前高雄市長韓國瑜化解四年前恩怨，還親身探望民眾黨主席柯文哲母親。對此，前立委邱毅則認為，國民黨早就內定在5月17日徵召新北市長侯友宜，即使郭台銘在周末奮力一搏，黨主席朱立倫也早已吃了秤砣鐵了心。

邱毅15日在臉書分析，郭台銘在這周末有三個大動作，第一「密會柯文哲」，傳遞出只有他有能力促成藍白合，也算是對朱立倫的逼宮出擊；第二，在金門發表「兩岸和平宣言」，這個動作顯示郭台銘對兩岸政策的觀點，除了堅持反台獨主張外，也展現對兩岸走向和平發展的積極性，此舉果然遭致民進黨及國民黨獨台勢力的強烈攻擊，但也突顯了郭台銘的魄力和理想性。

邱毅指出，第三「赴雲林與韓國瑜會面」，他認為，這個會面有三個關鍵，一是韓國瑜同意公布兩人合照，等於公開表明支持郭台銘；二是兩人會面是由張榮味牽頭陪同，張榮味是雲林的龍頭老大、是老縣長，妹妹是現任縣長，女兒是前立委，張榮味幾乎可與雲林藍營畫上等號；三是朱立倫曾試圖阻止郭韓見面，但失敗，兩人會面後，朱立倫退而求其次，要求別公開會面消息，又失敗，最後，朱立倫再要求不可公開兩人親密合照，結果還是失敗。

「郭台銘周末的三招放大絕，會不會改變朱立倫的決定，使他得以敗部復活？」，邱毅則斷言「不會」，他認為，朱立倫早已吃了秤砣鐵了心，周三就會正式徵召提名侯友宜。他強調，真正值得關注的是，周三朱立倫正式徵召侯友宜以後，郭台銘會怎麼反應，下一步會怎麼走？