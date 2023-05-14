找8人念「南無阿彌陀佛」送《薩爾達傳說》彰化勇者衝了：拿到啦

▲一名神秘的網友表示，只要找人念「南無阿彌陀佛」就送《薩爾達傳說 王國之淚》。（圖／陳禹州授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

任天堂新作《薩爾達傳說 王國之淚》12日正式發行，獲得96分的高分好評，吸引許多玩家購買遊玩。彰化網友陳禹州看到網路上有人贈送該遊戲，立刻私訊詢問，竟得到找8人念「南無阿彌陀佛」就可以拿到的任務，最後也真的拿到全新的遊戲片。

陳禹州14日在個人臉書PO出對話紀錄表示，「我遇過最神奇的交易方式，實在是太酷了/我直到面交路上都還是半信半疑態」；對話顯示，一名男子在臉書的拍賣頁面標記「贈送薩爾達傳說 王國之淚」，並說「別問我為何要送，只問你念不念佛，你終究要念佛，何不現在就念佛，只送不賣，全家店到店可」，文字間也穿插了多句「南無阿彌陀佛」。

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陳禹州表示，他看到當下太過好奇，立刻私訊對方詢問，男子僅回「請您找8個人用台語念10聲南無阿彌陀佛，拍影片傳過來，誰先完成就送誰，南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛」，由於太像詐騙，陳禹州的朋友大都不相信，讓他從中午12點一路尋求幫忙到晚上9點才完成。

▲▼原PO完成任務，最後真的拿到《薩爾達傳說 王國之淚》的遊戲。（圖／陳禹州授權提供）



沒想到，陳禹州回傳8人的影片後，男子突然說已經送出，但願意再買一片新的給他，雙方也約好時間面交。最後，陳禹州順利拿到《薩爾達傳說 王國之淚》，回家開機測試也沒有問題，證實男子確實是一位有誠信的人，而非詐騙。

陳禹州表示，他在面交的路上都懷疑是惡搞，但實在太過好奇，便決定赴約查看；當下，男子僅寒暄一下有沒有玩過前作，坦言想先玩完前作才將新遊戲送出，雙方很快就結束交易，「全程都挺有趣的，本身也沒有真的很期望會真的拿到遊戲片」。

陳禹州將這段有趣的經歷分享後，吸引近2000人按讚、留言及分享；網友看完紛紛留言，「早知道不買了，南無阿彌陀佛」、「南無阿彌陀佛請問贈送者還有在送嗎」、「遊戲不用錢，念佛就解決」、「原來林克是佛教」、「現在傳教都這麼有誠意的嗎」、「南無阿彌陀佛，我也要薩爾達」。