　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

睡覺被吵醒「門口變信義天坑」！外籍女租客嚇壞：以前就會有聲音

記者邱中岳、柯振中／台北報導

台北市信義區崇德街60巷13日發生地基坍塌事故，幾乎整條巷子都被天坑吞沒，主因是工地連續壁滲水。一名住在附近的外籍女子受到影響，只能跑去旅館住宿，對於突如其來的意外，她也感到十分震驚，直言「從來沒發生過這種情況」。

▲▼外籍女子睡覺睡到一半，突然聽見物品破裂的巨響，嚇得立刻下樓，才發現門口多了大洞。（圖／記者邱中岳攝）

▲外籍女子睡覺睡到一半，突然聽見物品破裂的巨響，嚇得立刻下樓，才發現門口多了大洞。（圖／記者邱中岳攝）

這名外籍女子表示，她來台灣已有5年，先前一直住在學校宿舍，畢業後找到工作，與男友在事發地點的公寓租屋同居，在這裡居住了一年多的時間。女子提到，由於今天休假，事件發生的當下她正在休息，睡到一半突然聽見物品破裂的巨響，於是她立即下樓查看，沒想到門口竟然有大洞，嚇得她不知所措。

▲▼外籍女子睡覺睡到一半，突然聽見物品破裂的巨響，嚇得立刻下樓，才發現門口多了大洞。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼女子聽到物品破裂的聲音，下樓發現門口裂了一個大洞。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼外籍女子睡覺睡到一半，突然聽見物品破裂的巨響，嚇得立刻下樓，才發現門口多了大洞。（圖／記者邱中岳攝）

女子提到，因為隔壁工地在施工，平常就會聽見挖掘聲、偶爾還會感受到房屋震動，一直覺得相當正常，先前也沒有發生過這種情況，不曉得為何突然坍塌。

對此，北市建管處處長虞積學表示，會發生這起天坑意外，主因是工地連續壁滲水，當下要求立即停工，坍塌的部分則希望盡快止水，已告知營造廠要找混凝土車來填補，至於內部滲水的部分，則要求調太空包擋住，後續會依法裁罰。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
情侶「上班躲倉庫愛愛」　女同事偷拍PO網
比基尼妹泡海水「突被鯊魚啃咬」　她滿身血狂求救
勝利出獄近況曝光！　網驚：飄大叔味
痛失愛女26年「不敢過母親節」　白冰冰哭了
睡覺被吵醒「門口變信義天坑」！　她嚇壞：以前就會有聲音
《浪姐4》酬勞表瘋傳「最高790萬」！　台灣女星第一是她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

睡覺被吵醒「門口變信義天坑」！外籍女租客嚇壞：以前就會有聲音

櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆辦公室裡逞慾　一原因免入獄

機車「3夾1」包圍逼談判　3男子GG了...妨害自由罪起訴

整條巷子不見了！信義區天坑「至少長20m」　高空恐怖畫面曝

信義天坑持續擴大！撤離16危戶10人安置　北市府：立即勒令停工

聯結車大角度右轉...機車撞上來　騎士連滾帶爬逃命...驚險畫面曝

快訊／信義天坑持續坍塌！工地鐵門也垮了　圍觀工人看傻眼

加班被問「跟男友有沒有做」她崩潰　噁老闆色撫大腿：摸習慣就好

才剛參拜完！車垂直飛插2米深溝　女驚魂拍胸喊：剎車沒反應

新北4歲男童陽台玩耍「3樓墜地緊急送醫」　爸爸超自責

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

睡覺被吵醒「門口變信義天坑」！外籍女租客嚇壞：以前就會有聲音

櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆辦公室裡逞慾　一原因免入獄

機車「3夾1」包圍逼談判　3男子GG了...妨害自由罪起訴

整條巷子不見了！信義區天坑「至少長20m」　高空恐怖畫面曝

信義天坑持續擴大！撤離16危戶10人安置　北市府：立即勒令停工

聯結車大角度右轉...機車撞上來　騎士連滾帶爬逃命...驚險畫面曝

快訊／信義天坑持續坍塌！工地鐵門也垮了　圍觀工人看傻眼

加班被問「跟男友有沒有做」她崩潰　噁老闆色撫大腿：摸習慣就好

才剛參拜完！車垂直飛插2米深溝　女驚魂拍胸喊：剎車沒反應

新北4歲男童陽台玩耍「3樓墜地緊急送醫」　爸爸超自責

執教2戰全勝寫隊史紀錄　恰總：感謝王建民給我建議

父親手機滿滿「求打工訊息」全被已讀不回！　她心疼PO網：想快點長大

最美人妻開箱「1晚2萬元」月子中心　曝選擇關鍵：比照護還重要

6023位獅紫軍力挺　高國豪12分10助攻終止攻城獅7連敗

吳鳳帶老婆挑選LG家電　自曝寵妻秘訣：不要對老婆小氣！

在家清冰箱也有美味　牽絲「高麗菜煎餅」升級披薩口感！

鄭浩均先發飆9K奪生涯首勝　中信4比2打敗統一5連勝

日本女將小滝水音封后　中信女子高球之星囊括2至4名

今年最大課題是守備　楊晉豪睽違2年開轟：沒想過會飛出去

勝利出獄3個月近況曝光！「出國趴趴走」粉喜曬合照　網驚：飄大叔味

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

即／信義區「地基坍塌」　警消急疏散住戶

即／派出所與前妻爆衝突　戴維斯10萬元交保

汐止死亡車禍　轎車撞死闖紅燈女子

93歲母奔300km　為見68歲受刑兒

孩子想養寵物　一家人竟當街搶貓

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

林淑雅躺49分亡　中捷：SOP沒檢查車底

31年前「三重連續命案」傳靈異！　17歲少女冤魂夜夜索命

高空畫面曝　信義區天坑至少20m

即／與女子衝突拉扯！戴維斯遭逮捕送辦

信義天坑擴大！撤離16戶工地停工

原因曝！與前妻爆衝突　戴維斯遭偵訊

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基抵羅馬　將會見教宗、義大利總理

澤倫斯基抵羅馬　將會見教宗、義大利總理

烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達義大利首都羅馬，將與義國政府官員及天主教教宗方濟各會面。教宗4月底曾指稱，教廷正參與試圖終結俄羅斯與烏克蘭戰爭的和平任務。

高空畫面曝　信義區天坑至少20m

高空畫面曝　信義區天坑至少20m

信義天坑擴大！撤離16戶工地停工

信義天坑擴大！撤離16戶工地停工

聯結車右轉　女騎士連滾帶爬逃劫

聯結車右轉　女騎士連滾帶爬逃劫

信義天坑持續坍塌！工地鐵門也垮了

信義天坑持續坍塌！工地鐵門也垮了

關鍵字：

租客租屋信義區天坑影音

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

韓女星在自宅身亡　享年30歲「現場發現遺書」

小甜甜承認說謊！

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面