睡覺被吵醒「門口變信義天坑」！外籍女租客嚇壞：以前就會有聲音

記者邱中岳、柯振中／台北報導

台北市信義區崇德街60巷13日發生地基坍塌事故，幾乎整條巷子都被天坑吞沒，主因是工地連續壁滲水。一名住在附近的外籍女子受到影響，只能跑去旅館住宿，對於突如其來的意外，她也感到十分震驚，直言「從來沒發生過這種情況」。

▲外籍女子睡覺睡到一半，突然聽見物品破裂的巨響，嚇得立刻下樓，才發現門口多了大洞。（圖／記者邱中岳攝）



這名外籍女子表示，她來台灣已有5年，先前一直住在學校宿舍，畢業後找到工作，與男友在事發地點的公寓租屋同居，在這裡居住了一年多的時間。女子提到，由於今天休假，事件發生的當下她正在休息，睡到一半突然聽見物品破裂的巨響，於是她立即下樓查看，沒想到門口竟然有大洞，嚇得她不知所措。

▲▼女子聽到物品破裂的聲音，下樓發現門口裂了一個大洞。（圖／記者邱中岳攝）



女子提到，因為隔壁工地在施工，平常就會聽見挖掘聲、偶爾還會感受到房屋震動，一直覺得相當正常，先前也沒有發生過這種情況，不曉得為何突然坍塌。

對此，北市建管處處長虞積學表示，會發生這起天坑意外，主因是工地連續壁滲水，當下要求立即停工，坍塌的部分則希望盡快止水，已告知營造廠要找混凝土車來填補，至於內部滲水的部分，則要求調太空包擋住，後續會依法裁罰。