「信義區天坑」蔣萬安做出4點指示　建管處曝補強進度

記者林彥臣／綜合報導

台北市信義區崇德街60巷「華熊營造」建築工地旁13日下午發生道路坍陷，北市建管處收到訊息立刻派員現場了解，工地正進行地下室開挖，因連續壁體滲水造成地下水湧入引發道路坍陷，建管處立即指揮承造人進行緊急處置，要求基地外道路下陷處進行灌漿回填，基地內採填砂灌水以平衡水壓，至晚間11點道路下陷處已初步填補完成，趨於穩定，基地內仍監督持續進行填砂灌漿。

▲蔣萬安針對「信義天坑」做出4點指示。（圖／取自Facebook／蔣萬安，下同）

建管處處長虞積學表示，經建管處緊急聯繫，台北市「土木技師公會」理事長莊均緯、「結構技師公會」理事長徐茂卿均第一時間趕現場協助緊急處置事宜方式及確認疏散範圍，目前採預防性疏散措施，疏散12-24號計5戶需安置11名住戶均已安排至旅館住宿。

建管處處長進一步強調，對於建築基地違反建築法部分，現場已立即勒令停工並處新台幣18萬罰鍰處分，建管處將持續在現場指揮搶救，現場並已要求承商加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率，直到確認安全無虞。

該工地目前已依法勒令停工，後續須確認周邊地質及鄰房安全無虞並檢具改善計畫經相關公會審查核可後，始得復工。

台北市長蔣萬安也在臉書發文指出，在副市長李四川的陪同下，第一時間做出相關的緊急疏散處置，也向同仁作出四點指示， 責成相關局處，務必盡速完成相關緊急應變作為，確保住民、市民的安全，避免讓地面坍塌的損壞再持續擴大，將損害降到最低，全力捍衛市民生命財產安全。

蔣萬安四點指示如下：

第一，安全至上：相關緊急應變處置必須儘速地完成，包括疏散、安置等，已媒合旅宿業進行安置，住民入住可依規定申請補助，我們也會盡力將損害降到最低。

第二，釐清坍塌原因、儘快排除：目前了解可能是連續壁滲水的問題，市府會儘速地找出造成地面坍塌的真正原因，並儘快排除，避免坍塌的面積持續擴大。

第三，事件整體調查：就這次地面坍塌的事件，將針對工地的負責營造商，就過去相關建造紀錄整體調查。

第四，全市工地全面清查：崇德街案緊急處置後，將針對台北市興建工程工地作全面清查，避免相關事件重演。