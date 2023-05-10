讓男人瘋狂著迷「3星座女」！第1名擁獨特魅力擅長偷心

▲3星座女是萬裡挑一，能讓男人無法自拔的為她們魂牽夢縈。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一」，有些女人天生擁有獨特魅力，能讓男人相處後為她們著迷。星座運勢網站《 小鐵星座 》即分析整理出「能讓男人一生都著迷的前3名星座女」，依序是天蠍女、巨蟹女、雙魚女，其中第1名的天蠍女個性獨特讓人摸不著頭緒，常在不知不覺中就勾走對方的心。

第三名：雙魚女

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雙魚女最大特點就是天真，天真無邪的女生誰不喜歡？不僅是男生喜歡，就連女人也會覺得她非常可愛。雙魚座的天真是發自內心的，不會做作也不會誇張，她們不受任何人的影響，出淤泥而不染。感情方面愛恨分明，生活則是多采多姿，每天都掛著笑容，這樣愛笑且天真單純的女生，讓所有男人為之心動。

第二名：巨蟹女

巨蟹女外剛內柔，表面上看起來堅強，其實內心比誰都脆弱，且巨蟹座的女生比較感性，常會被小事情感動。個性方面比較小鳥依人，且笑容十分甜蜜，很容易激起男生的保護慾。

第一名：天蠍女

天蠍女個性溫柔，天生散發出一種獨特魅力，外加她們天馬行空的腦袋，讓男生覺得十分神秘又可愛。再加上溫柔的個性、心思上善解人意，所有類型的男人都會拜倒在她們的石榴裙下。

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