陸廣電總局換人　57歲曹淑敏最年輕正部級女官員

▲ 曹淑敏出任大陸國家廣播電視總局局長。 （圖／翻攝 大陸廣電總局官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家廣播電視總局官網「總局領導」欄目昨13日更新，中共中央網信辦副主任曹淑敏已任中宣部副部長，國家廣播電視總局局長、黨組書記。已任國家廣播電視總局局長、黨組書記。據報導是目前大陸最年輕的正部級女性高官。

根據大陸國家廣播電視總局官網更新領導信息：曹淑敏，女，漢族，1966年7月出生，博士研究生，中共黨員，現任二十屆中央候補委員，中央宣傳部副部長，國家廣播電視總局局長、黨組書記。

先前外交系統出身副局長樂玉成擔任局長呼聲高，因今年6月將屆滿60歲，難以繼續升職。

官方履歷顯示，曹淑敏出生於1966年7月，河北辛集人。本碩均畢業於北京航空航天大學，後長期在電信領域工作，曾歷任信息產業部電信研究院第二事業部副主任、通信技術體製與標準研究所所長，信息產業部電信研究院副院長，工業和信息化部電信研究院副院長，中國信息通信研究院院長等職。

2016年8月，曹淑敏調任江西；任江西省鷹潭市委副書記，副市長、代市長，同年11月當選市長。2017年1月，她任鷹潭市委書記。

2017年12月，曹淑敏調任北京航空航天大學黨委書記，升副部長級。2018年11月，她開始兼任全國婦聯副主席。

2021年12月，曹淑敏任中央網絡安全和信息化委員會辦公室副主任，國家互聯網信息辦公室副主任，全國婦聯副主席。

去年8月，曹淑敏接任中共中央網信辦副主任、國家互聯網信息辦公室副主任。

▼ 曹淑敏爲大陸國家廣播電視總局最年輕女局長。 （圖／翻攝 大陸廣電總局官網）