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大陸 大陸焦點 特派現場

尷尬！男子面試到一半公司倒閉　背後真相「憂」陸晶片產業

▲▼ 面試到一半公司倒閉 。（圖／翻攝 星視頻）

▲上海應屆生面試到一半公司倒閉 。（圖／翻攝 星視頻）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期一則新聞引發熱議，上海一位應屆生面試知名晶片公司，面試到一半公司宣布倒閉，最終這名應屆生即使沒有上班也可獲得補償金，白賺好幾萬人民幣。但這則消息也引起外界憂心大陸晶片產業發展，起因竟然是知名手機品牌oppo忍痛砍掉晶片研發業務部門。

據微博消息指出，上海一位應屆生稱面試還沒完，公司宣布倒閉，其規模還不小，是OPPO旗下的ZEKU晶片子公司。

他表示過程很戲劇性，自己過了第一輪技術面，然後就約6輪大面試，當天上午北美的人資聯繫，「公司服務器斷了，員工們登不上去，取消面試。」

▲▼ 面試到一半公司倒閉 。（圖／翻攝 星視頻）

▲ZEKU倒閉補償機制 。（圖／翻攝 星視頻）

該名應徵者到了晚上發現驚人消息，「ZEKU整個公司都沒有了，宣告倒閉。」根據公開資料顯示，ZEKU規模還不小，是OPPO旗下的ZEKU晶片子公司。

該公司給出補償方案：被錄用還未報到的應屆生兩個方案，第一可以選加入OPPO，公司無條件接受且薪資不變。第二，提供補償金，按照當初（談好的月薪＋獎金/12）×3來計算，該名應徵者等於沒有上班，先白賺好幾萬人民幣。

這起倒閉事件看似有完美結局，但也顯示大陸整體就業大環境以及晶片開發市場面臨巨大挑戰。

▲▼ 面試到一半公司倒閉 。（圖／翻攝 星視頻）

▲ OPPO關閉旗下晶片子公司，「這是一項艱難的決定」。（圖／翻攝 星視頻）

根據消息指出，OPPO於5月12日宣布關閉旗下子公司ZEKU（哲庫）。OPPO方面表示，這是一項艱難的決定，公司將妥善處理相關事務，並繼續致力於優質產品的研發和創造價值。

哲庫作為OPPO旗下的晶片研發公司，定位類似於華為旗下的海思。在2021年12月發布的全球首顆6納米影像專用NPU芯片「馬里亞納X」和2022年12月發布的自研芯片旗艦藍牙音頻SoC「馬里亞納Y」都是哲庫的產品。在過去兩年大陸國產手機廠商自研芯片熱潮中，OPPO是一個主要的參與者，其投入和宣傳都較大。

關於哲庫關閉的原因，OPPO方面指出，「面對全球經濟和手機市場的不確定性，經過深思熟慮，公司決定終止這一業務。」

在全球宏觀經濟形勢的影響下，消費電子行業持續低迷，大陸國產手機廠商普遍面臨經營壓力。根據市場調研機構Canalys發布的數據顯示，今年第一季度大陸國內手機銷量為6760萬部，為2013年以來的最低水平。

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