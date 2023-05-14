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綠議員質疑侯友宜遭「黑道衝康」　游淑慧解釋邏輯：謝謝他稱讚侯

▲▼ 侯友宜赴新北市議會總質詢 。（圖／記者宋良義攝）

▲侯友宜在新北市議會備詢時，遭民進黨議員質疑被黑道「衝康」。（圖／記者宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市長侯友宜日前在議會備詢時，遭民進黨議員酸新北市近期發生四起槍擊案，「是不是過去擔任刑事局長、警政署長時得罪太多兄弟，現在要選總統就被『衝康』？」，對此，國民黨台北市議員游淑慧13日則在臉書發文表示，「如果侯友宜當年認真辦案得罪黑道，不對嗎？謝謝他肯定侯友宜剛正不阿、無懼黑道。」

侯友宜日前備詢時，遭綠營議員質疑，新北市之前發生4起槍擊案，是不是侯友宜過去擔任刑事局長、警政署長時，得罪太多兄弟，現在要選總統所以被「衝康」、報老鼠冤？

對此，游淑慧諷刺這位議員是吃了「誠實豆沙包」，她坦言，不只這位議員想到這點，她之前也默默想過這個可能，「為什麼過去幾年新北治安良好，突然現在連續發生？」，但她認為，「如果真如這個民進黨議員所言，那不好嗎？侯友宜當年認真辦案得罪黑道，不對嗎、不好嗎？民進黨議員怎麼覺得能用這酸侯呢？」

游淑慧質疑，難道民進黨首長怕被黑道整，所以會向屈服黑道？原來要選總統就不能得罪黑道？原來黑道囂張能影響總統大選？她不禁大酸，「這位市議員邏輯死，但還是謝謝他肯定侯友宜剛正不阿、無懼黑道。」

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關鍵字：

黑道新北市侯友宜游淑慧

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