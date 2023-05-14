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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯郭合」話沒說死　柯問郭：國民黨初選規則都不知道還參加？　

▲柯問郭：規則都不知道還參加？　是否「柯郭合」沒把話說死。（圖／新竹市府提供）

▲柯文哲上午出席新竹靜思堂浴佛大典。（圖／新竹市府提供）
記者陳凱力／新竹報導

民眾黨主席柯文哲今日受邀出席新竹靜思堂浴佛大典，被媒體問到郭台銘的「和平宣言」 看法，柯文哲以「一個碗敲不響」回應，認為要談看看，不一定會成功。另外，他對於國民黨初選保有疑問，認為國民黨規則沒有講清楚，同時也以開放式答案「會跟每一個人合作」來回應柯郭合的可能性。

前立委邱毅稱郭台銘日前夜會柯文哲是在「逼宮朱立倫」，柯回應，「對我來講，有認識要來找你，我就很自然這樣」。至於是否成為郭台銘跟國民黨談的籌碼？他則認為是別人的解讀，「我們的本意很自然，人家找你講話，你跟他講講，至於外界解讀是外界的問題。」

柯文哲也提到「柯郭會」目的，「大概保持善意吧，對我來講，我趁機問一下國民黨初選到底在幹甚麼？所以當時我就問他，比賽規則都不知道還參加比賽，比賽結果到底怎麼判定？

對於郭台銘近期的民調與立委支持都輸侯友宜的部分，柯文則還是回到之前的疑問，認為國民黨總統初選比賽規則要講清楚，是民調還是立委或黨籍議員投票，要有明確規則，不然無法判讀，若規則不清楚，就預告會天下大亂。他也以開放式回答「會跟每一個人合作」來回應「柯郭合」。

至於是否支持郭台銘在金門發表「和平宣言」？柯文哲沒有否認，以「要談看看」回應，認為兩岸之間要互相諒解，若一開始都有立場，根本就談不下去。至於郭台銘的「金門宣言」被綠營解讀成無視台灣主流民意，柯文哲說，那就請民進黨說目前台灣的主流民意是什麼？是中共開戰嗎？

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