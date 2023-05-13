土耳其總統艾爾段掌權20年　生涯最艱難的大選！專制統治恐到盡頭

▲土耳其總統艾爾段過去20年來一直是土耳其主要的政治家。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

土耳其14日將舉行大選，69歲現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）自2003年當選總理後，20年以來在土耳其政壇舉足輕重，成為總統後更修憲廢除總理、擴張職權。然而，紐約時報指出，儘管艾爾段長期掌權，經常運用國家資源使選情對自己更加有利，但這次他仍將面臨政治生涯中最嚴峻的一場選舉。

根據紐約時報報導，艾爾段過去20年間權力逐漸集中在自己手中，長期統治著土耳其。他調用國家資源，使競爭環境更傾向自己，不僅利用財政部推行民粹主義的支出政策，在1年半之內3度提高基本薪資，其他候選人幾乎未能出現在國家電視台上，但艾爾段的演講則被全程播放，就連本該中立的選舉委員會最近幾次投票都做出了有利於艾爾段的可疑裁決。

▲艾爾段的大型競選海報掛在伊斯坦堡一棟建築外牆。（圖／路透）

如今，艾爾段正在尋求他的第3任總統5年任期，卻恐怕將因為對國家的控制招致滅亡，選民有可能因為他的鐵腕作風與持續的高通膨而選擇拋棄他。總部位於伊斯坦堡的EDAM研究機構主任歐爾根（Sinan Ulgen）就表示，選舉雖不公平，但終究是自由的，這也是土耳其始終有望政治變革的原因，「這樣的前景不僅存在，且如今更是觸手可及。」

艾爾段侵蝕了民主制度，司法部門充斥著他的人馬，箝制言論自由，主要反對派的挑戰者基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）誓言勝選後將恢復民主，確保中央銀行等機構的獨立性。這場勢均力敵的選戰顯示了土耳其複雜的特性，政治學家表示，土國既不是個完全民主，也不是完全專制的國家，而是兩者的混合。

▲艾爾段主要競爭對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）12日在安卡拉接受路透社採訪。（圖／路透）

這種政治模糊性也反應在土耳其的全球地位上，在艾爾段任期內土國外交政策大多都與他個人連結在一起，他譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也向烏克蘭政府提供援助，但同時又拒絕加入西方對俄羅斯的制裁行動，並擴大了與俄國的貿易關係，拉近與普丁的聯繫。土耳其曾因敘利亞與美國發生爭執，雖然身為北約成員國卻阻礙了北約擴張，推遲讓芬蘭加入北約，且時至今日仍拒絕同意瑞典加入。

基里達歐魯也承諾，如果他勝選，他將改善與西方的關係，使土耳其的外交政策不再那麼個人化。但紐約時報認為，這名74歲的退休公務員代表著由6個意識型態存在差異的政黨所組成的聯盟，最終會如何實現外交願景仍然難以預測。

▲紐時指出，基里達歐魯將自己塑造為一個普通人，並承諾在做完一屆總統任期後退休，與孫子們共享天倫之樂。（圖／路透）

土耳其作為世界前20大經濟體與北約成員國，這次大選除了是一種對艾爾段長期執政表現的全民公投之外，更將為土耳其決定國家整體的未來走向。華府智庫中東研究所土耳其事務主任托爾（Gonul Tol）認為，若艾爾段敗選，將給人民帶來巨大希望，即專制浪潮是有辦法被逆轉的。