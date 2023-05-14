行經3歲女枉死路口！駕駛禮讓行人「1動作錯了」　慘被警察開單

記者施怡妏／綜合報導

台南市北區8日發生一起死亡車禍，一對母女走在斑馬線上，遭杜姓孕婦駕車撞上，造成3歲余姓女童當場死亡、38歲的母親重傷，引發全台關注，有網友貼出一則影片，在同樣的路口，一輛汽車停下讓路人過馬路，雖然駕駛有禮讓行人，不過是用慢慢滑行的方式前進，仍被警察攔下。

有網友在臉書社團「竹北人有事嗎」發文，貼出一則影片，在發生車禍的台南市北區忠義路三段、成功路口，有兩名警察在指揮交通，有位駕駛要右轉，剛好有名路人走在斑馬線上，駕駛見狀後將車速放慢，並且用「滑行」的方式前進，卻被警察攔下。

原PO提醒，「提醒身邊親朋好友，禮讓行人時，車輛一定要『完全停止』！」要等行人完全過了，車輛才可以「再行進」，如果像影片中慢慢滑行，「碰到斑馬線都一樣代表你沒禮讓行人通過，會直接被罰幾千塊的罰單！ 大車、汽車、機車都一樣！」

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▲禮讓行人時，車輛應「完全停止」 。（圖／翻攝自臉書社團／竹北人有事嗎）



影片曝光，掀起網友討論，「本來就要停止了，萬一煞車沒踩好？就是很多人有這種壞毛病，快綠燈就慢慢往前」、「你開著一輛幾噸重的金屬距離行人不到1公尺，還一直移動往前，這種狀況駕駛自己都還不覺得對行人有非常大的生理和心理的威脅，當然只能罰單下去了啊」、「主要可能連斑馬線都壓了」。

根據《道路交通管理處罰條例》第44條，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。