終結行人地獄！網號召母親節「穿黑衣撐傘」　繞行全台5大死亡路口

▲網路發起「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」活動。（圖／翻攝Cheap臉書）

記者李姿慧／台北報導

台南市5月8日發生一起休旅車撞擊行走在斑馬線上的母女，3歲女童不治，母親重傷，「行人地獄」悲劇不斷上演，網路發起「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」活動，將在北中南5個路口穿黑衣、撐傘、套繃帶拿康乃馨悼念罹難者，要求「還路於民、終結行人地獄」。

網紅「Cheap」、臉書社團「反攻大路」等在網路發起「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」活動，預計在明天母親節(5/14)上午9時半集結，9時50分到10時選定北中南5個行人罹難路口，以順時針方向沿斑馬線繞行路口10分鐘，訴求還路於民、終結行人地獄。

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北中南繞行斑馬線5個行人地獄路口，包括台北市建國南路信義路口、新北市幸福路與思源路口、台中市學士英才路口、台南市忠義路與成功路路口、高雄市河東路與國民街路口。

活動訴求民眾身著黑衣，悼念各地斑馬線上的罹難行人；右手撐傘，代表撐起行人的保護傘；左手持花，獻給在台灣道路上逝去的母親與孩童們，獻給無法再和家人團聚的交通罹難者家屬；並在左手肘上套上白色包紮繃帶，象徵台灣道路每年近50萬個死傷人口。

網紅「Cheap」在臉書上指出，那些馬路上的冤魂，我們沒有遺忘，明天他會在建國花市的路口，8月底發將發起大規模遊行，希望能幫台灣下一代，留下一個安全的行人環境。