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她為情酗酒險死！　戒癮後「回春20歲」美艷現況太驚人

▲▼她為情酗酒險死！　戒癮後「回春20歲」美艷現況太驚人。（圖／翻攝Instagram @jusswhitchurch）

▲賈絲汀戒酒前後相差驚人。（圖／翻攝Instagram@jusswhitchurch，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自澳洲的賈絲汀（Justine Whitchurch）曾因分手和離婚嚴重酗酒，出現脫髮、肝硬化、暴肥與暴瘦等症狀，還曾送醫急救，差點沒命。不過，她透過健身展開戒癮之路後，不僅找回健康又容光煥發的外貌，還被形容「年輕了20歲」，如今也成為一名成功的私人健身教練及作家，希望能夠鼓舞更多酒精成癮者找回人生。

▲▼她為情酗酒險死！　戒癮後「回春20歲」美艷現況太驚人。（圖／翻攝Instagram @jusswhitchurch）

▲▼她為情酗酒險死！　戒癮後「回春20歲」美艷現況太驚人。（圖／翻攝Instagram @jusswhitchurch）

賈絲汀第一次喝酒是在15歲的一場派對上，之後與某任男友藕斷絲連，終於分手後卻難以接受事實，「我走到冰箱前，拿出一罐啤酒並帶回床上，一邊喝一邊哭到睡著」。此後，她逐漸習慣用喝醉後的麻木平靜，處理生活中的不安、噪音、焦慮及不確定性。

賈絲汀與前夫離婚時，歷經了人生另一場混亂，爭奪監護權、照顧孩子的責任及巨大經濟壓力，讓她的喝酒量變得更大。

賈絲汀接受《每日星報》專訪時坦言，在自己決心戒酒之前，一天要喝掉3瓶紅酒和好幾個shot的伏特加，家裡到處都擺滿酒瓶，以便隨時都能乾杯，甚至會把酒藏在洗髮精罐子裡，趁洗澡時偷喝。

▲▼她為情酗酒險死！　戒癮後「回春20歲」美艷現況太驚人。（圖／翻攝Instagram @jusswhitchurch）

▲▼她為情酗酒險死！　戒癮後「回春20歲」美艷現況太驚人。（圖／翻攝Instagram @jusswhitchurch）

▲▼她為情酗酒險死！　戒癮後「回春20歲」美艷現況太驚人。（圖／翻攝Instagram @jusswhitchurch）

▲▼她為情酗酒險死！　戒癮後「回春20歲」美艷現況太驚人。（圖／翻攝Instagram @jusswhitchurch）

2012年，賈絲汀被家人強迫搬回昆士蘭州，參加當地勒戒診所的戒酒計畫，並在白天把2個孩子交給父母照顧。她起初沒什麼動力，但在心理諮商師建議下嘗試運動後，一切都開始改變了。

賈絲汀很享受在健身房活動，也很快注意到，身體健康改善之後，心理狀態也會好轉。她指出，規律運動不僅讓自己重新找到生活重心，也能從戒斷痛苦中分散注意力，全心克服體能上的進步與挑戰，「我開始再次喜歡自己了」。

如今，49歲的賈絲汀重獲新生，她的寫作主要關於酒精成癮、運動翻轉人生、維護心理健康等等，「只要有生命，就會有希望。把酒精從生活中剔除，永遠不嫌老，永遠不嫌晚。」

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