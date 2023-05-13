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大陸 大陸焦點 特派現場

李家超率團訪重慶嗑麻辣鍋　首創「渝港合作會議機制」

▲▼ 李家超率團訪問重慶、袁家軍 。（圖／翻攝 北青知政新媒體）

▲ 李家超率團訪問重慶。（圖／翻攝 北青知政新媒體）

記者任以芳／綜合報導

香港特首李家超5月10日至12日率團訪問重慶，也是其去年5月出任特首以來首次到訪大陸中西部省市。此行主要與重慶建立「渝港合作會議機制」，重慶市委書記袁家軍和李家超共同見證合作備忘錄簽署。會後，李家超合重慶市副市長張國智前往重慶網紅打卡點磁器口歷史街區，品嚐地道麻辣火鍋，十分接地氣。

李家超此行的重要行程，渝港高層會晤暨渝港合作會議11日舉行第一次會議。重慶市委書記袁家軍和李家超共同見證合作備忘錄簽署。重慶市委副書記、市長胡衡華主持，國務院港澳辦副主任王靈桂，重慶市委副書記李明清出席。參加會議的還有香港政務司司長陳國基、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東、政製及內地事務局副局長胡健明、創新科技署署長（署理）區松柏。

▲▼ 李家超率團訪問重慶、袁家軍 。（圖／翻攝 北青知政新媒體）

▲ 李家超與袁家軍見證「渝港合作會議機制」。（圖／翻攝 北青知政新媒體）

袁家軍表示，要加強粵港澳大灣區建設和成渝地區雙城經濟圈建設戰略聯動，打造一批功能性平台載體，促進重點領域交流合作和要素自由流動，積極融入新發展格局。

李家超說，重慶與香港可在四個領域全面加強合作，包括創科領域、經貿投資、金融領域、航空物流。「相信在雙方共同努力下，港渝合作必將取得豐碩成果。」

王靈桂代表國務院港澳辦對渝港合作會議機制成立會議的召開表示祝賀，必且指出，渝港合作會議機製是黨的二十大後，香港特別行政區與內地省市建立的首個合作機制，國務院港澳辦將按照中央賦予的新職能新定位，更好全面履行職責，支持渝港合作不斷開創新局面、取得新成效。

重慶之行，李家超多次在社交媒體發文透露行程，5月10日18時14分，他寫，「我和團隊抵達重慶了，感謝重慶市副市長張國智等在機場迎接！」「今晚，我會和在渝港人港企代表聚餐交流，了解更多兩地合作的情況。」

▲▼ 李家超率團訪問重慶、袁家軍 。（圖／翻攝 北青知政新媒體）

▲ 李家超吃麻辣鍋。（圖／翻攝 北青知政新媒體）

他也指出，渝港兩地都是全國具影響力的重要經濟中心，香港和重慶的交流密切。並且公開參觀金鳳實驗室、到訪磁器口體驗重慶文化、品嘗正宗重慶麻辣火鍋等。

李家超昨微博寫，「十分感謝重慶市委書記袁家軍和我一同參觀磁器口！」當天中午他和重慶市副市長張國智到磁器口歷史街區的一家火鍋店，品嘗重慶麻辣火鍋。

「對於能挑戰正宗的麻辣火鍋，我和團隊中幾位好辣之人都感到興奮！大家還有什麽重慶美食推薦？」李家超在社交平台分享吃麻辣鍋經驗，還說吃辣的人皮膚都不錯。

結束為期三天的重慶訪問後，李家超昨一連發三篇文稱，將香港積極融入國家發展大局，以及全面復常後社會的熱鬧情況告知重慶媒體。「向他們推薦多個『必到打卡』的香港著名旅遊景點，爭取每個機會說好香港故事！」

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