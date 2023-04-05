　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

重慶官方「列隊」歡送馬英九　赴滬首站參訪全球最大自動化碼頭

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九今（5）日早上從重慶飛往上海，大陸官方再次安排「高規格」禮遇通關，由大陸國台辦副主任潘賢掌代表送機，大隊人馬在停機坪列隊歡送。到達上海後由大陸國台辦副主任陳元豐接機緊，一起前往參觀上海洋山碼頭自動化碼頭，和城市運營中心，期間馬在九也多次發問，了解自動現代管理運營模式。

▲▼ 重慶官方送機、上海官方接機、馬英九、高規格禮遇通關 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 重慶官方列隊送機，高規格禮遇通關 。（圖／記者任以芳攝）

前總統馬英九今上午 8點35分從重慶搭乘班機前往上海浦東機場，重慶官方大陣仗送機，讓馬英九一行「高規格」禮遇通關，直達機場停機坪。馬英九上機前和大陸國台辦副主任握手致意，其他官員爭相與馬英九握手互動，拍照留影。

等到飛機後推預備起飛時，停機坪出現列隊送行場景，不算維安特勤，至少50多名大陸官員正齊劃一排排站，目送馬英九班機離開，禮遇陣仗超級大。

▲▼ 重慶官方送機、上海官方接機、馬英九、高規格禮遇通關 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 上海官方同樣禮遇通關馬英九 。（圖／記者任以芳攝）

大約兩小時後，班機抵達上海，馬英九首日抵達時，接機原班人馬就位，大陸國台辦副主任陳元豐，上海市委常委、秘書長張為，國台辦聯絡局局長孫升亮、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東到場接機，直接禮遇通關，從停機坪直接開道離開一路前往全球最大自動化碼頭上海洋山港。

▲▼ 洋山港、馬英九、上海 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 上海洋山港有全球最大自動化碼頭。（圖／記者任以芳攝）

據瞭解，洋山港是大陸最大的貨櫃港，是利用小洋山島填海而成的人工海上港頭。通過長度32.5公里的東海大橋和上海市浦東新區相連，2005年12月10日正式開港目前是全球最大的貨櫃港。

負責洋山港運營的上港集團董事長顧金山向馬英九介紹，「洋山港自動化碼頭19年正式運行，設計吞吐能力是630萬，實控操作到700萬是沒問題的。這幾年每年吞吐量增長較快，尤其長三角長江經濟帶，沿線集裝箱的銷量還是比較增長比較快的。」

▲▼ 洋山港、馬英九、上海 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九今日上海參訪，主要了解碼頭與城市自動化運營。（圖／記者任以芳攝）

顧金山繼續介紹，自動碼頭現在都是早晨來送箱子，晚上來運出去。透過中央控制室把廂區的廂號先告訴車子中心，再告知軌道吊，軌道吊開到指定地點把貨櫃吊起來，送上貨船或是貨車。以前傳統碼頭都是燈火通明，改成自動化後，晚上作業一片漆黑，不用照明，只剩下指導船隻的雙燈塔。

馬英九說，「你們陸地或者擴展的空間應該要比新加坡好很多。」顧金山說，「對，東海大橋當年是花了三年半時間建成的。」

大約半小時左右，馬英九一行結束參訪上海洋山港，轉往上海城市運行管理中心，主要了解城市自動化管理，晚間6點會見上海市委書記陳吉寧。

去年中共二十大閉幕後，陳吉寧繼任李強出任上海市委書記。陳吉寧是英國帝國理工學院的博士，2014年擔任清華大學校長期間曾率團來台訪問，拜會國民黨前主席連戰、台積電前董事長張忠謀等人，於2017年出任北京市長，陳吉寧是環保專家，環保部長任內主要負責解決空污（PM2.5）等問題，出任北京市長，蔡奇與陳吉寧任內治理北京空汙，於去年疫情期間順利舉辦北京冬奧會。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蔡英文、麥卡錫明天凌晨1點會面！　將發表公開談話
快訊／新北男打籃球突倒地！　球友目擊嚇壞
快訊／鴻海Q1營收1.46兆　創歷年同期新高
3生肖「清明節後」財運超旺！　喜事連發
文壇天后「現金買蛋黃區12房」市值3.5億　2慘痛經驗讓她不
全台200萬人有慢性腎臟病！　5族群注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

央視曝光「台海聯合巡航」畫面　稱保障「小三通客船」航行安全

超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺

重慶官方「列隊」歡送馬英九　赴滬首站參訪全球最大自動化碼頭

四川女跳江輕生獲救　救人的3名16歲少年卻「全部溺斃」

蔡英文將會麥卡錫　解放軍發「染紅台灣圖」強調：一點都不能少

撕票3嫌照片曝光！誘女留學生墜「戀愛陷阱」棄屍香蕉林

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！狂破1.5萬關沒了　兇手是親戚兒

前海基會董事長現身黃帝公祭典禮　林中森：和平相處才能互利多贏

陸展開「台海聯合巡航行動」　傳出動128公尺「海巡06」巡航船

女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉3男設下「戀愛陷阱」早查過她家境

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

1000度鐵球VS各類物品　秒貫穿冰塊、玻璃碎裂

聯結車貨櫃翹起直撞橋墩　驚天巨響！後車傻眼急煞

央視曝光「台海聯合巡航」畫面　稱保障「小三通客船」航行安全

超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺

重慶官方「列隊」歡送馬英九　赴滬首站參訪全球最大自動化碼頭

四川女跳江輕生獲救　救人的3名16歲少年卻「全部溺斃」

蔡英文將會麥卡錫　解放軍發「染紅台灣圖」強調：一點都不能少

撕票3嫌照片曝光！誘女留學生墜「戀愛陷阱」棄屍香蕉林

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！狂破1.5萬關沒了　兇手是親戚兒

前海基會董事長現身黃帝公祭典禮　林中森：和平相處才能互利多贏

陸展開「台海聯合巡航行動」　傳出動128公尺「海巡06」巡航船

女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉3男設下「戀愛陷阱」早查過她家境

墾丁公墓一把火燒到租賃賓士　登山客和女友傻眼！警追是否縱火

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝　熱帶系統發展中「有望成首颱」

177隻貓集體吐舌「癱地不動了」　他第一眼看嚇壞：以為發生命案

拍惡搞影片「惹怒路人」被開槍　美國YouTuber中彈急送加護病房

李昇基、李多寅結婚倒數2天　為了粉絲「放棄蜜月之旅」

猛威爾傷後復出投台鋼　葉總：觀察2個月再評斷

高國輝開季第3場開轟盼保持　對決陳鴻文喊話「全力以赴」

快訊／新北男打籃球突倒地「失去呼吸心跳」！球友目擊嚇壞

林為洲今喊「政黨輪替救台灣」　表態挺侯友宜參選2024總統

「蔡麥會」台灣時間6日凌晨1點登場　會後發表公開談話

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

大陸熱門新聞

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉3男設戀愛陷阱

學生天天來「打野砲」　全被對面工人看光

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！兇手是親戚兒

女跳江輕生獲救　救人的3名少年卻全溺斃

中國宣布：啟動台灣海峽聯合巡航行動

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

解放軍清明發文：一點都不能少

直擊重慶暴動人氣！維安　被讚帥馬英九神回

警調查竊案竟偷iPad！她查定位傻眼了

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

員工群組嗆爆主管！同事全響應：+1一起走

撕票3嫌照片曝光！「戀愛陷阱」誘女留學生

馬英九連說2次：日本專炸平民受到報應

更多熱門

相關新聞

馬提兩岸同屬一中　柯：政治上不可能

馬提兩岸同屬一中　柯：政治上不可能

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，預計4月8日啟程訪美長達20天；柯文哲接受外媒訪問時，針對前總統馬英九說「兩岸同屬一個中國」等言論，柯文哲認為，複雜的問題不能簡單回應，經濟上可考慮如何相通，但在政治上「很抱歉，不可能是一個中國。」

「蔡麥會」前中共宣布軍演　學者點關鍵：不會像去年8月勞師動眾

「蔡麥會」前中共宣布軍演　學者點關鍵：不會像去年8月勞師動眾

2024「大黑馬」？　星媒點名馬英九再選總統

2024「大黑馬」？　星媒點名馬英九再選總統

南消麻豆清明祭祖結合區公所防火宣導

南消麻豆清明祭祖結合區公所防火宣導

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸重慶上海

讀者迴響

熱門新聞

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

快訊／郭台銘角逐2024總統！鞠躬向國民黨道歉了

愛莉莎莎男友家暴！前女友連夜逃家才分手

「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

百萬YouTuber「77老大」女友罕曝光！

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

開工不要崩潰！5大連假等著你　爽休4天還有2次

13變性正妹當兵體檢「超香畫面瘋傳」！

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

即／川普正式被拘捕發文：不敢相信發生在美國

台中老夫妻「住」超商1個月　社會局帶回安置

更多

最夯影音

更多
李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋
王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面