重慶官方「列隊」歡送馬英九　赴滬首站參訪全球最大自動化碼頭

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九今（5）日早上從重慶飛往上海，大陸官方再次安排「高規格」禮遇通關，由大陸國台辦副主任潘賢掌代表送機，大隊人馬在停機坪列隊歡送。到達上海後由大陸國台辦副主任陳元豐接機緊，一起前往參觀上海洋山碼頭自動化碼頭，和城市運營中心，期間馬在九也多次發問，了解自動現代管理運營模式。

▲ 重慶官方列隊送機，高規格禮遇通關 。（圖／記者任以芳攝）

前總統馬英九今上午 8點35分從重慶搭乘班機前往上海浦東機場，重慶官方大陣仗送機，讓馬英九一行「高規格」禮遇通關，直達機場停機坪。馬英九上機前和大陸國台辦副主任握手致意，其他官員爭相與馬英九握手互動，拍照留影。

等到飛機後推預備起飛時，停機坪出現列隊送行場景，不算維安特勤，至少50多名大陸官員正齊劃一排排站，目送馬英九班機離開，禮遇陣仗超級大。

▲ 上海官方同樣禮遇通關馬英九 。（圖／記者任以芳攝）

大約兩小時後，班機抵達上海，馬英九首日抵達時，接機原班人馬就位，大陸國台辦副主任陳元豐，上海市委常委、秘書長張為，國台辦聯絡局局長孫升亮、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東到場接機，直接禮遇通關，從停機坪直接開道離開一路前往全球最大自動化碼頭上海洋山港。

▲ 上海洋山港有全球最大自動化碼頭。（圖／記者任以芳攝）

據瞭解，洋山港是大陸最大的貨櫃港，是利用小洋山島填海而成的人工海上港頭。通過長度32.5公里的東海大橋和上海市浦東新區相連，2005年12月10日正式開港目前是全球最大的貨櫃港。

負責洋山港運營的上港集團董事長顧金山向馬英九介紹，「洋山港自動化碼頭19年正式運行，設計吞吐能力是630萬，實控操作到700萬是沒問題的。這幾年每年吞吐量增長較快，尤其長三角長江經濟帶，沿線集裝箱的銷量還是比較增長比較快的。」

▲ 馬英九今日上海參訪，主要了解碼頭與城市自動化運營。（圖／記者任以芳攝）

顧金山繼續介紹，自動碼頭現在都是早晨來送箱子，晚上來運出去。透過中央控制室把廂區的廂號先告訴車子中心，再告知軌道吊，軌道吊開到指定地點把貨櫃吊起來，送上貨船或是貨車。以前傳統碼頭都是燈火通明，改成自動化後，晚上作業一片漆黑，不用照明，只剩下指導船隻的雙燈塔。

馬英九說，「你們陸地或者擴展的空間應該要比新加坡好很多。」顧金山說，「對，東海大橋當年是花了三年半時間建成的。」

大約半小時左右，馬英九一行結束參訪上海洋山港，轉往上海城市運行管理中心，主要了解城市自動化管理，晚間6點會見上海市委書記陳吉寧。

去年中共二十大閉幕後，陳吉寧繼任李強出任上海市委書記。陳吉寧是英國帝國理工學院的博士，2014年擔任清華大學校長期間曾率團來台訪問，拜會國民黨前主席連戰、台積電前董事長張忠謀等人，於2017年出任北京市長，陳吉寧是環保專家，環保部長任內主要負責解決空污（PM2.5）等問題，出任北京市長，蔡奇與陳吉寧任內治理北京空汙，於去年疫情期間順利舉辦北京冬奧會。