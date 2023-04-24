保時捷拆車牌違停消防通道　慘遭「1人1包垃圾制裁」

記者黃翊婷／綜合報導

中國重慶一名車主日前拔車牌將愛車停在路中央，結果遭到民眾一人一包垃圾「制裁」，整輛保時捷從車頂到前擋風玻璃、引擎蓋上都是垃圾，引發路過民眾圍觀。相關影片在網路上傳開，有網友發現停車處其實是消防通道，遭丟垃圾「很合理」；也有另一派網友提醒，丟垃圾的行為恐怕也會違法。

▲民眾丟垃圾「制裁」違停。（圖／翻攝自微博／交通安全蜀黍）

微博用戶「交通安全蜀黍」分享一段影片，22日重慶市一處路口停著一輛沒有車牌的黑色保時捷，整輛車從車頂到前擋風玻璃、引擎蓋上都是垃圾，引發路過民眾關注，不久之後，才有一名揹著黑色包包的人出現並上前清理垃圾。

▲後來才有人出現清理車上的垃圾。（圖／翻攝自微博／指尖新聞）

「交通安全蜀黍」提醒，這樣做看著挺爽，但惡意損壞他人財產屬於違法行為，情節嚴重的話恐怕會構成犯罪。不過，大多數網友看完影片都認為「制裁合理」，因為車主停車的地方是消防通道，萬一發生火災，後果不堪設想，「這樣停車不就是垃圾車」、「一人一包垃圾，沒人違法」、「人家往垃圾桶裡丟垃圾，沒毛病」、「沒損壞呀，洗乾淨了就行」。

也有另一派網友認同「交通安全蜀黍」的觀點，「以錯對錯不可取」，萬一刮傷車身，丟垃圾的人可能就要負起賠償責任。