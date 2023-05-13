「職場ㄟ大小事講座」 　王議霆分享企業ESG新文化

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，13日藉由王議霆經理及劉建邦經理分享企業面對ESG新文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，13日藉由王議霆經理及劉建邦經理分享企業面對ESG新文化，要如何聰明應用人工智慧讓職業安全衛生邁向自動化協助管理，讓市民朋友收穫滿滿。

勞工局王鑫基局長表示，ESG相關議題，近年來逐漸受到重視，其中ESG意謂著環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance），代表著企業社會責任，關乎著企業的競爭力是否能永續經營、節省成本、提高獲利，其中工作環境管理更是一項重要指標，企業對於職場上工作環境的安全及衛生仍採用傳統的管理方式。

現今科技進步飛速一日千里，同時人工智慧已現在你我生活之中，人工智慧已然是不得不面對的潮流趨勢，如何將人工智慧運用於職業安全衛生之中，能更有效率降低職災發生率、提升勞工健康福址並有效強化職安管理，也是今後職安領域的重要課題，13日特別邀請鑫蘊林科股份有限公司王議霆經理及劉建邦經理，以專業的角度講授如何協助企業突破傳統思維及職安管理，進一步推動台南市科技防災，形成優良職安文化。

王鑫基局長進一步說，為打造勞工充電加值機會，勞工局每月辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座活動，藉由講師豐富經歷與實務經驗扎根勞工教育，帶給市民朋友不一樣的感動；王鑫基說終身學習尤其重要，透過講座課程除能多方吸取他人經驗，持續提升自我能力，也能夠更加豐富自己的人生高度與廣度。同時預告「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，預定在6月10日(六) 邀請到匯智國際行銷沈劭蘭執行長跟市民朋友分享「顛覆傳統的創意思考」議題，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV，歡迎踴躍報名參加。