館長遭控抄襲《薩爾達傳說》宣傳健身房！90度鞠躬道歉：只是致敬

▲館長在直播中鞠躬道歉。（圖／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

任天堂新作《薩爾達傳說：王國之淚》12日正式上市，幾乎全台玩家都在瘋薩爾達新作，就有網友發現，「館長」陳之漢的健身房臉書粉專，居然使用遊戲畫面改圖發文，認為有抄襲的嫌疑。對此，館長昨（12）日道歉，「對不起，我二創了」，雖然法務說沒問題，但因為身分特殊，被放大檢視，決定下架該篇文章。

館長昨（12）日開直播道歉，員工解釋由於遊戲紅，想要致敬，也問過法務沒有問題才發文，但他認為有問題，當老闆就是要承擔員工的犯錯，在直播中90度鞠躬道歉，「對不起，我二創了，對不起任天堂，對不起薩爾達」，立刻將文章下架。

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館長解釋，該同仁是健身房美編，是新進的員工，雖然開會時法務有說可以使用，「問過法務了，沒事了」，不過，由於「館黑」太多，所以決定下架文章，也已經罵過該員工了，「搞不清楚狀況，現在我是什麼身分，別人做不會有事，我做就會被放大檢視」，會為此事情負責，也告知公司同仁，若再發生一次的行為就開除，連帶上面的主管全部都會懲處。

▲館長遭控抄襲《薩爾達傳說：王國之淚》。（圖／翻攝自PTT）

消息被轉發到PTT上，有網友不接受道歉，「這不叫抄襲也不叫致敬，叫盜圖」、「重點是你拿圖來改，你可以重畫」、「改圖拿來當哏圖就算了，直接拿來打廣告賺錢」、「致敬你可以畫一樣的構圖，不能直接拿來改圖欸」。

其中網友則表示，「你家的員工是不是專門給你挖洞的阿？笑死」、「直接說AI搞事」、「剛發售的大作你也敢」、「拿最火的電玩封面來致敬，我真的懷疑你家員工專門給你挖洞的」。