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BMW「2線道飆車」撞死女騎士！男駕駛一下車慘遭3壯漢圍毆

記者柯振中／綜合報導

馬來西亞檳城日前發生一起恐怖車禍，一名男子駕駛BMW經過丹絨武雅的駱葆亭路時，意外撞上騎車的59歲陳姓婦人，導致陳婦傷重不治。事後男子下車處理事故，又慘遭3名壯漢痛毆，場面相當失控，至於詳細死因則待警方釐清。

根據《中國報》報導，2名年輕男子8日上午10點18分開車行經駱葆亭路時，疑似因為車速太快，與剛剛買完菜的陳姓女騎士發生碰撞，由於撞擊力道相當大，陳女被推行向前相當長一段路，倒地後當場死亡。

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲陳姓婦人才剛買完菜，在距離住家只有500公尺的地方遭飆車的BMW撞上，當場重傷身亡。（示意圖／123RF）

事後經過調查，陳婦生前是經營豆漿生意，與丈夫育有3子1女，居住地點則位於案發地點約500公尺左右。警方獲報後，前往現場調查，不過有2、3名壯漢無視員警在場，直接追著肇事司機猛打，雙方爆發激烈衝突，甚至有人遭毆倒地，場面相當混亂。

由於受到附近住戶勸阻，其中一名肇事司機被拉走，3名壯漢仍舊不滿，將怒火朝著沒被拉走的另一人發洩，最後好不容易才阻止這場鬧劇，而毆人者、遭毆司機也都已到警局報案，互相控訴犯行。

陳婦的家屬12日受訪時痛批，肇事的司機態度十分囂張，事發後立即取下車內的行車紀錄器，一句道歉也沒有，只撂下一句「有什麼上庭（法庭）說」，就連肇事者家屬抵達現場，態度也同樣傲慢。

陳姓死者已治喪完畢，遺體12日被送往火化場火化，後事已經辦完，至於車禍肇事的部分，仍待警方調查、釐清。

 

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