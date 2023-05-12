快訊／營運63年將畫下句點！救國團金山青年活動中心6／30結束營業

▲ 金山青年活動中心下月底結束營業 。（圖／ 金山青年活動中心臉書）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

救國團金山青年活動中心稍早在臉書公布消息，將於6月30日結束營業，6月22日，是對外營運的最後一日，文中表示，救國團金山青年活動中心自民國49年營運至今超過60個年頭，結束不是句點，將秉持一樣的熱誠，在其他活動中心，歡迎您的到來。許多網友紛紛留言表達不捨，「深深感到惋惜」、「無限青春回憶啊」、「好可惜！我最美好的回憶」。



救國團金山青年活動中心稍早在臉書公布消息，全文如下：

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今天我們很遺憾的要對外公布這個消息

本團第一個成立的活動中心『金山青年活動中心』

將於112年6月30日結束營業

這個曾經伴隨所有人青春歲月的中心將畫下休止符

旅友們一路上的陪伴與支持

我們由衷的感謝您

期待未來能在其他中心與您相遇

112年6月22日，是我們對外營運的最後一日

想與我們拍照/住宿/用餐留念的旅友們

歡迎您在最後的日子前來與我們敘敘舊!!

金山青年活動中心~忍痛告別

下台一鞠躬

▲ 金山青年活動中心下月底結束營業 。（圖／ 金山青年活動中心臉書）

網友紛紛留言表達不捨，「深深感到惋惜」、「無限青春回憶啊」、「好可惜！我最美好的回憶」、「啊！我的溫泉劵還沒有用完啊…」、「想當年高中畢業旅行在金山青年活動中心渡過象神颱風夜啊～」等。