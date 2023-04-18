「國民背包」JanSport驚傳結束代理！官網關閉　老粉嘆：大學很紅

▲包包品牌JanSport是許多人學生時期愛用的品牌。（圖／翻攝JanSport臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近年休閒風興起，不論男女老少都喜愛背著後背包出門，過去幾乎人人都有的包包品牌JanSport驚傳合約到期，代理公司將結束代理，官方網站也關閉並將商品頁面下架，讓不少網友感嘆「大學真的每天背，就是夾層少了點，還是覺得不錯」。

有網友18日在PTT以「驚!JanSport退出台灣了」為題發文表示，他從小背到大的國民背包將停止營業，不在台灣繼續賣，「這樣以後的莘莘學子怎麼辦？」並附上官方網站關閉的畫面。

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▲▼JanSport 台灣的官網已關閉。（圖／翻攝偉盟國際有限公司官網）



網友看完紛紛留言，「便宜ㄉ包包沒有惹」、「我看大學生蠻多人背Dickies」、「 以前夜市一堆仿的，現在不知道還有沒有」、「大學揹到現在40年了」、「小學的時候雙語部小孩都背這個，那時候超想擁有一個」、「以前沒人代理的時候還不是到處都買的到？有需求就會有貨」、「大學真的每天背，就是夾層少了點，還是覺得不錯」、「OUTDOOR也不錯吧」、「哇以前大學蠻紅的，都買這家當筆袋跟化妝包」。

據了解，JanSport的台灣代理公司早於3月15日發布結束代理公告；代理公司表示，「2023年春季起，為了因應全球市場的快速變遷，我們將於自3月31日起，結束JanSport品牌及商品的代理事務。謹此誠摯的通知所有陪伴JanSport多年的好朋友，更感謝大家多年以來的支持」，「結束代理後自2023年4月1日起，品牌相關的售後保固與維修事務將由新的代理單位承接。」