大麥克、麥香魚通通有！　麥當勞「5大品項買1送1」今天限時刮

▲麥當勞APP限時1天刮5大品項買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

快來試手氣！人氣速食品牌「麥當勞」今（12）日限時1天於APP推出專屬任務，並祭出「5大人氣品項買1送1」，像是大麥克、勁辣香雞翅、麥香魚等都有，還有多項優惠組合，只要完成專屬任務就有機會刮中。

為慶祝母親節，麥當勞今（12）日於APP推出「獻禮母親節」專屬任務，一口氣祭出「5大品項買1送1」，只要完成任務就有機會刮中「麥香魚」、「大麥克」、「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」及「OREO冰炫風」等買1送1優惠券，除外也有「買任一超值全餐送勁辣雞腿堡或玉米湯（小）、4塊麥克雞塊（原味）」等組合優惠，把握機會開刮去。

▲漢堡王華堡日登場。

另，漢堡王「5月華堡日」也來了，5月13日至5月16日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定5月17日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量，且5月17日當天於門市憑粉專貼文、LINE推播或在官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，再加碼送洋芋片1包，送完為止，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市不參與此活動。