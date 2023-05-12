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大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉在陸召回110萬輛車　涉「動能回收」恐增碰撞風險

▲▼特斯拉上海廠、特斯拉中國製造的Model 3於2020年1月7日在上海廠的交付活動中亮相。（圖／路透）

▲特斯拉上海廠。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局12日公告，特斯拉北京、特斯拉上海向其備案了召回計劃，涉及110萬輛進口Model S、 Model X 、Model 3及陸產Model 3 、Model Y汽車。

市場監管總局提到，本次召回範圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。

▲▼特斯拉上海廠、特斯拉中國製造的Model 3於2020年1月7日在上海廠的交付活動中亮相。（圖／路透）

市場監管總局指出，特斯拉自2023年5月29日起，召回生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間的部分進口Model S、 Model X 、Model 3及國產Model 3 、Model Y汽車，共計1104622輛。

市場監管總局還說，本次召回活動是在市場監管總局啟動缺陷調查情況下開展的。

受調查影響，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司計劃透過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛推送新開發的功能，以降低因長時間深踩加速踏板導致速度過快引起的碰撞風險。功能包括：（1）在不具備能量回收制動強度選擇的車輛上，提供選項以允許駕駛員選擇能量回收制動強度；（2）調整車輛能量回收制動策略的出廠默認狀態；（3）在駕駛員長時間深度踩下加速踏板時發出提醒。

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