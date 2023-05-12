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為娶辣小三「把兒女扔下15樓」　渣父「裝無辜」表演假哭、頭撞地

▲▼為娶美艷小三「把兒女扔下15樓」　渣父裝無辜表演「頭殼撞地板」。（圖／翻攝微博）

▲張波（右）與葉誠塵（左）殺害小姊弟，被判死刑。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶2020年11月發生兩名小姊弟一起墜樓的慘案，警方起初以為這只是一起意外，但後來發現，小姊弟竟是被父親張波扔下樓的，背後還有美豔小三葉誠塵的不斷教唆與逼迫。法院一審判張波及葉誠塵死刑，二審近日宣判，仍維持之前的死刑判決，痛批兩人「泯滅人性」。

根據陸媒報導，張波2017年8月與陳美霖結婚，陸續生下女兒及兒子，並於2019年開始，隱瞞自己已婚有子的背景，與女網友葉誠塵交往，並同時向陳美霖提離婚。

張波與陳美霖2020年2月正式離婚，女兒由陳美霖撫養、兒子6歲前由張波撫養。隨後，葉誠塵表示自己的父母不能接受張波有小孩，開始不斷催促張波殺害孩子。

報導提到，葉誠塵最早從2020年2月就開始逼迫張波殺害孩子，但張波一直很猶豫，下不了手。從雙方的微信紀錄中可以發現，葉誠塵多次催促張波下手，還以分手、不見面等方式來威脅張波，甚至設下「最後期限」。

▼張波把兒女丟下樓之後，竟還跑到一樓裝無辜，表演假哭、頭撞地。（圖／翻攝微博）

▲▼為娶美艷小三「把兒女扔下15樓」　渣父裝無辜表演「頭殼撞地板」。（圖／翻攝微博）

2020年11月1日，張波終於下手，趁著家裡沒人，把正在玩耍的2歲女兒及1歲兒子從15樓家中的窗戶扔出，導致女兒當場身亡，兒子送醫後不治。把兒女扔下樓之後，張波假裝不知情，直到7樓鄰居大喊「哪家的娃兒掉下來了？」張波才從15樓跑下1樓，並坐在地上大哭、用頭撞地板。

警方起初以為只是意外，但調查以後發現，張波家中的窗戶距離地面80公分，絕不是2歲幼童能爬上去的高度，疑點重大。警方之後更透過恢復微信的聊天記錄，確認了張波與葉誠塵絮謀殺害小姊弟的過程。

重慶市第五中級人民法院在2021年12月28日的一審判決中，依故意殺人判決兩人死刑，但兩人不服判決，提出了上訴。重慶市高級人民法院今年5月11日進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

法院並在判決中痛批兩人泯滅人性，尤其是葉誠塵，竟在張波猶豫不決的情況下，以家人不同意二人在一起、分手、不見面等威脅逼迫張波實施殺人行為，並為張波限定最後的作案期限，「其主觀心態上積極追求二被害人死亡結果的發生，急迫性更甚於張波，對促成張波直接實施殺人行為起到支配、決定性作用。」

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