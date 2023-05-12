美議員提「印太掩體計畫」　對抗共軍空襲台灣

▲美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國自由亞洲電台（RFA）11日獨家報導，美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐11日在國會提案，要求美國國防部制定保護印太地區航空設施的掩體計畫，以因應中國可能對台空襲。

報導說，盧比歐（Marco Rubio）提「2023威懾中國先發制人法案」（Deterring Chinese Preemptive Strikes Act of 2023）規範，美國國防部長須全面分類清查，印太地區第一、第二和第三島鏈部署的各型美國航空掩體。

與此同時，國防部還需改進航空掩體的防禦能力，以減輕中國飛彈、空中無人機和其他形式空襲造成的損害，並就中國可能武力犯台做準備。

一旦完成立法，美國國防部長應於頒布後的120天內，向國會有關委員會提交印太地區航空器掩體的調查報告。

報告提交後的60天內，國防部長還需向委員會提交具體計畫，以改進相關航空器掩體，提高印太地區美國空軍的生存能力，以抵禦共軍飛彈、無人機及其他形式的攻擊。

草案將由參議院軍事委員會（Armed Service Committee）率先審議。

盧比歐辦公室告訴RFA，美國致力於協防台灣，以阻止中共侵略。

盧比歐辦公室指出，而據此前美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）和其他機構的兵推，中國入侵台灣前可能採取的戰略包括，發射飛彈襲擊印太地區美國軍事基地，以壓制美國介入可能爆發的台海衝突。

盧比歐書面回覆RFA說，需要積極保護美國在全球的軍事設施，加強美國在印太地區的設施保護，這是維護美國的利益，並阻止針對美國及盟友的敵對行動。

報導指出，美國總統拜登（Joe Biden）就任以來多次表示，如果中共武力犯台美國將協防，截至目前，拜登政府已宣佈9次對台軍售。

今年3月，美國最新批准的對台軍售金額高達6億1900萬美元（約新台幣190億元），其中包括諸多美國空軍現役先進裝備。

多家美國媒體日前援引消息人士透露，拜登政府正計劃藉由「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）跳過國會審批，向台灣緊急授權5億美元的軍援。

去年美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及今年4月總統蔡英文過境美國等重要時間點，中國展開一系列展示軍事威懾的對台軍演。

中方的行動升高台海緊張局勢，不僅引起包括美國在內的印太地區各國擔憂，台灣也意識到升級軍事防禦的必要性迫在眉睫。