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社會 社會焦點 保障人權

人妻揪神祕男開房間3小時　夫氣炸告討50萬！結局只衰到她

記者黃翊婷／綜合報導

高雄胡姓人夫指控顏姓妻子與林姓鄰居搞外遇，不僅摟腰散步、牽手逛夜市，還曾一起入住旅館長達3小時，憤而決定提告求償50萬元。然而，由於沒有證據證明林男就是小王，高雄地院鳳山簡易庭最終僅判顏女應賠償丈夫10萬元，全案仍可上訴。

▲▼汽車旅館,旅館。（圖／CFP）

▲顏女坦承確實有和一名男子前往旅館。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

胡男在判決書中主張，妻子是在健身房結識林男，對方明知妻子已婚，仍在2022年3月11日搭乘同一輛車子返家，下車之後還摟腰散步，行為十分親密，接著又在同年同月17日、18日、19日相約散步、逛夜市、到遊樂園玩，過程中又是牽手又是勾肩摟腰，一路上說說笑笑，宛如熱戀中的情侶。

胡男表示，2022年3月20日傍晚5時許妻子還和林男前往某旅館休息並發生性行為，兩人在房間裡待了3個小時才離開，讓得知此事的他大受打擊，因而決定對兩人提告求償50萬元。

對於上述指控，顏女辯稱，她確實曾和一名男子出現在上述地點，也有進入旅館，但無法證明兩人當時是同住一房。林男則表示，自己並非和顏女共同出遊的人，他也不知道女方已婚這件事。

高雄地院鳳山簡易庭法官認為，顏女坦承與一名男子進入旅館，卻不願意透露身分，顯然是有意隱瞞，此舉已經有違常理，況且旅館具有隱密性，按照一般社會大眾印象，如果不是關係親密的人，怎麼會把旅館當成社交往來場所。

不過，法官也指出，光憑監視器畫面僅能確定顏女曾與一名男子進入旅館，加上影像不夠清晰，無法證明該男子就是林男，胡男也沒有其他證據可以證明，因此沒有理由要求林男負起連帶賠償責任。

至於顏女的部分，法官表示，她在婚姻關係存續期間與其他男子牽手、勾手、摟腰，還在旅館單獨相處3小時，種種行為確實侵害到胡男的配偶身分法益，且情節重大，最終判她應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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