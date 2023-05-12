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社會 社會焦點 保障人權

潮州圓環未禮讓行人挨罰2600　這位老闆拒繳...存款險被扣

▲屏東執行分署強力執行「禮讓行人專案」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署強力執行「禮讓行人專案」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東執行分署已接獲55件車輛未禮讓行人的處罰案件，其中一位小吃店老闆駕車行經潮州圓環時未禮讓行人，被開罰2400元，他拒繳罰款，該分署祭出扣押存款、命他交出違規車輛後，他始知事態嚴重，火速繳清罰款。

有外國媒體報導台灣為行人地獄，為維護行人安全，促使駕駛人遵守交通規則，雖此類案件屬小額案件，但攸關用路人生命健康安全，屏東分署楊碧瑛分署長指示自今年2月起開始實施禮讓行人專案，就分署所受理的未禮讓行人案件加強執行力度，也呼應今年4月14日甫修正道路交通管理處罰條例之執法目標，加重懲處汽車不禮讓行人罰鍰為3600元，罰款上限亦提高至6000元，若因不禮讓行人導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照，希望能讓行人不再懷著恐懼上路，以洗刷台灣「行人地獄」困境。

▲屏東執行分署強力執行「禮讓行人專案」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

分署目前接獲約有55件未禮讓行人之裁罰案件，其中已有12件完全清繳，有近3成的未禮讓行人違規案件因為這一波扣押存款、薪水的強制執行作為，或命義務人到場報告而繳清或部分清償，有一部分的義務人移送執行時名下無所得亦無財產，經執行人員現場訪查或電話催繳後，義務人亦因此先把未禮讓行人的罰單繳納完畢。

其中有位小吃店老闆去年1月開車行經潮州圓環要轉彎時，沒有暫停禮讓行人優先通行，經潮州分局舉發後，屏東監理站開罰2600元，他未繳納罰單，案件移送屏東分署執行，分署曾寄發通知催促義務人繳款，男子不予理會，分署日前即刻核發扣押存款命令，並通知義務人應交出未禮讓行人的違規車輛，供分署查封拍賣以抵償義務人違規罰單，他才趕緊繳清全部交通罰款。其他尚未清繳案件，分署亦會持續強力徵起。

屏東分署表示，希望藉由這次專案，呼籲大眾不再漠視行人權益，不論未禮讓行人案件違規地點是在屏東縣境或外縣市，案件只要移送至該分署分署，全體執行人員都將繼續強力執行該專案，共同守護屏東鄉親與國人平安走路的權利。

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