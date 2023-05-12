不只汐止站前餐廳掰了！麥當勞「這門市5／29也要關」　5月狂收5家店

▲麥當勞土城裕民店也要關了。（圖／翻攝Google Maps）

記者蕭筠／台北報導

在地麥粉哭哭！繼台中3家門市、汐止1門市宣布熄燈消息後，人氣速食品牌「麥當勞」今（12）日也發出最新聲明指出，「土城裕民店也將於5月29日結束營業」，但並未詳細說明關店原因，等同於在5月份就收掉5間門市。

▲汐止站前麥當勞5月21日晚間8點熄燈。（圖／Google Maps）

汐止車站前的「麥當勞汐止南昌餐廳」於門市貼出最新「熄燈公告」，表示將於5月21日晚間8點正式結束營業，消息一出讓不少民眾紛紛直呼，「這家生意明明很好呀，地點也好，為什麼要收」、「什麼！那麼突然」、「一直以來最常光顧的一家」，引發不小熱議。

對此，業者作出最新回應表示：「台灣麥當勞基於整體商業考量，汐止南昌餐廳將於5月21日晚間8時結束營業，感謝顧客的喜愛與陪伴；同時，麥當勞汐止地區的3家餐廳：汐止大同、汐止中興，以及汐止新台五餐廳，仍將繼續為汐止鄉親，提供美味餐點與殷勤款待的服務。」

此外，除台中逢甲、台中尊賢、草屯中正將於5月29日結束營業後搬遷，「土城裕民也將於5月29日結束營業。」並感謝消費者支持，相當於5月份一口氣就關了5家門市。事實上，麥當勞曾於季報中透露，2023年將持續以「積極展店、汰弱換強」作為餐廳發展策略，故少數餐廳會因合規或租約考量必須搬遷或關店，不過總餐廳總數仍會持續成長。