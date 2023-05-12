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麥當勞買早餐「見1變化」狂讚：聽到大家的心聲！釣出麥胞曝真相

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲麥當勞點餐機更新了。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在麥當勞陸續推出自助點餐機，節省民眾排隊時間，不過不少人使用後，卻認為機器速度慢、無法直接用現金付錢等問題，就有一名網友指出，麥當勞點餐機的介面更新了，使用上變得很順暢，速度變快超有感，對此，網友紛紛大讚，「換這版本之後，感應靈敏到嚇人」。

原PO在Dcard上發文，「麥當勞點餐機介面終於改了！」平時早餐不知道要吃什麼，就會選麥當勞，昨日一如往常走進麥當勞，意外發現點餐機更新了，除了頁面改變外，「順暢度跟速度都變快很多」，之前速度慢到讓人崩潰，「會有種忍不住想要敲螢幕，讓它跑快一點的衝動」，更新後使用起來很舒爽。

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貼文曝光，網友對於更新超有感，「終於聽到大家的心聲！改得好，順暢多了」、「真的變順很多，之前不知道在慢什麼」、「我家附近也改了」、「有順暢+1，這才是合理的速度吧」、「舊版的轉場真的笑死，還好新版是真的好用」、「終於可以吃麥了，原本機台慢死讓人不太想去」、「推個終於改版了，速度至少提升一半以上有吧」。還釣出麥胞留言，「麥胞路過，之前好像是在測試，之後會改其他店的」。

事實上，之前曾有網友在PTT發文，「麥當勞點餐機要給幾分？」貼文一出吸引大量網友回應，有些人點出覺得不方便之處，「為啥不能用現金付錢，還要去櫃台」、「0分，連甜心卡都不支援」、「環保杯一定要去櫃台點餐，莫名其妙」、「反應時間真的太慢，不知道是在慢啥」、「觸控反應比停車場繳費機還爛」。

▼網友對點餐機更新超有感。（圖／原PO授權提供轉載）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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