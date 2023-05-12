「打BNT，不用感謝郭台銘！」　苦苓酸爆：做一點好事就來討人情

▲新北市長侯友宜、郭台銘12日前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘指控，2021年總統府前秘書長、現任海基會董事長李大維曾傳話，告知「大小姐要你不要買了」，阻擋他買BNT，掀起各界高度討論。對此，作家苦苓直言「就算你打BNT，也不用感謝郭台銘」的6項原因，他認為既使再感謝郭台銘，也不用到需要支持他選總統。

苦苓11日在個人臉書大聲疾呼「就算你打的是BNTT疫苗，也不用感謝郭台銘」，因為他認為民眾打的BNT疫苗，可能是台積電或慈濟捐贈的，不關郭台銘的事。

苦苓表示，就算是所謂「郭台銘捐贈」的BNT疫苗，感謝的對象應該是鴻海的股東和永齡基金會，而非個人。此外，苦苓指出，最早發動購買疫苗的是台積電，然而台積電並未像郭台銘那樣「為善非要人知」。

▲郭台銘2021年親赴歐洲「催貨」BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

苦苓進一步指出，即使你堅持要感謝郭台銘，應該明白德國願意賣疫苗主要是為了台積電，郭台銘只是搭順風車而已，「莫搞錯！」同時他也提到，政府應對接種疫苗出現的問題負責，並解決所有相關問題，因此應該感謝總統府、外交部、衛福部等所有盡力促成卻被誣指為「阻擋疫苗採買」的公務員，沒有他們的努力，誰也不可能買到BNT。

最後，苦苓強調，無論如何，即使你感謝郭台銘，也不需要支持他競選總統，因為沒有理由以台灣2300萬人的未來去報答一個只是「做一點好事就來討人情」的人。他認為，若僅因為捐贈BNT疫苗就能成為總統，劉德音和證嚴法師也比郭台銘更夠格，而且他們的人品更好。