服刑編號保密！陳致中入獄沒室友　第一晚吃睡正常「晚上還看書」

▲陳致中11日赴雄檢報到服刑。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員陳致中因在南港展覽館弊案中涉及洗錢，被最高法院判刑1年確定，昨（11）日發監執行，他則提前理好平頭準時報到。獄方透露，他昨晚9點就寢時間後還有在閱讀書籍，今早的早餐則是吃白粥、花瓜、豆腐乳，入獄後目前作息、用餐狀況都正常，至於入獄編號，他則有簽署個資保護法，因此外界無法得知及查詢。

根據獄方公布的菜單，陳致中入獄第一頓晚餐菜色為筍干豬腳、酥炸芝麻球、時鮮青菜、冬瓜排骨湯，今早的早餐菜色則為白粥、花瓜、豆腐乳。

獄方透露，他昨天晚上進來後，觀察下來，用餐都很正常，作息也都有配合獄方規定，昨晚9點就寢時間後，還在房間裡看書，今早則是配合獄方時間6:45起床，7:30用餐。

陳致中入獄後是配置在2人房，目前還沒有室友，後續會再透過相關流程配合適的室友。至於入監編號為何？獄方表示，陳有簽署個資文件，因此依照個人資料保護法無法透露及公布。

▲陳致中（右一）11日到雄檢報到服刑。（圖／記者吳世龍攝）

陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中南港展覽館弊案中，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。