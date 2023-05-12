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擴大開缺47名！嘉義市國小專任教師聯合甄選　5／16受理報名

▲▼ 嘉義市專任教師聯合甄選擴大開缺 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市專任教師聯合甄選擴大開缺 。（示意圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市112學年度國民小學專任教師聯合甄選簡章自即日起公告， 5月16日起受理報名，今年將擴大開缺名額，共釋出總計47個正式教師缺，包含普通類23名、英語類9名、自然類4名、美勞類3名、資訊類4名及專任輔導教師4名，較去年國小開缺增加20名。歡迎有意加入嘉義市教師行列者踴躍報考。

▲▼ 嘉義市專任教師聯合甄選擴大開缺 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，教育決定人才，人才決定未來。教育是百年大計，為了給嘉義市的孩子最好的教育品質，市府積極打造最優質的學習環境，並為穩定教學人力及品質，今年續辦教師甄選，為嘉義市招攬更多的優秀老師投入教學現場。期待更多對教育懷有熱忱的教師，能加入嘉義市的教育團隊，一同為我們孩子的無限未來努力。

教育處林立生處長也說，今年將延續採計各項加分條件，曾獲教育部師鐸獎、教學卓越獎銀質獎、優良特殊教育人員及任教本市代理教師年資者可於初試總成績加2〜3分；另因應各項雙語及本土語政策推行，英語能力證明、本土語文認證、國小師資類科學科知能評量精熟級證書亦採計為加分項目；如於最近5年內曾獲教育部教學卓越獎金質獎者得以增額方式進入複試，除了鼓勵優秀代理教師留任，也希望以多元加分機制，延攬教育精英報考，一起來嘉服務。

教育處提醒，甄選作業分為初試及複試兩部分，初試一律採網路報名，如有採計初試加分項目，需於報名時上傳相關證明文件，否則不予加分。複試報名採現場方式並審核相關證件。

甄選簡章自即日起公告於本府教育處網站(最新消息-教育人員甄選)及嘉義市112學年度國民小學專任教師聯合甄選報名系統（http://primary112.cy.edu.tw/default.asp），初試報名期間為112年5月16日至23日，筆試(初試)日期為112年7月13日，複試日期為112年7月21日。逾時報名系統將關閉，請應考人自行留意時間。

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